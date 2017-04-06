Кишиневские новости

Группа исследователей, представ­ляющих Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, обнаружила клетки мозга, играющие ключевую роль при формировании условных рефлексов. Как утверждают специалисты, открытие позволяет лучше понять природу таких нарушений, как болезни Гентингтона и Паркинсона, а также синдром Туретта.

Приступая к исследо­ванию, ученые обратили внимание на знаменитые эксперименты Ивана Павлова. Он обнаружил, что у собак, долгое вре­мя слышавших звонок колокольчика незадол­го до принятия пищи, начинала выделяться слюна, даже если еду им еще не предлагали.

Ученые задались це­лью лучше понять, какие именно нейроны головно­го мозга играют первооче­редную роль в формировании условных рефлексов. Для этого ими был проведен эксперимент на мышах, подобный тому, что Павлов ставил на собаках, но с некоторыми изменениями и до­полнительными условиями. На про­тяжении долгого времени животных угощали каплями сгущенного молока после того, как они ощущали запах лимона или банана. В результате, почувствовав любой из этих запахов, грызуны начинали лизать воздух — специалисты уверены, что таким образом выражалась их готовность поесть «сгущенки». При этом ученые заметили, что активация этого механизма была связана с работой некоторых нейронов в полосатом теле головного мозга мышей. Ранее уже было известно, что полосатое тело участвует в осуществлении различных поведенческих реакций и в формировании условных реф­лексов, однако на этот раз специалистам удалось выделить тип нервных клеток, со­ставляющих лишь около двух процентов от этой структуры, но играющих в этом про­цессе центральную роль. Искусственное «отключение» этих нейронов привело к тому, что рефлекс стал вырабатываться у животных вдвое реже.

Хотя эксперимент про­водился на мышах, иссле­дователи почти уверены, что в немалой степени полученные результаты можно распространить и на людей, поскольку мозг различных мле­копитающих во многих отношениях устроен примерно одинаковым образом. Также специа­листы утверждают, что в прошлом уже было заме­чено, что нарушения в ра­боте тех же нервных клеток, роль которых была выявлена теперь, чреваты развитием ряда болезней мозга, на се­годняшний день считающихся неизлечимыми.

Научная работа, написанная по итогам исследования, опубли­кована в журнале Neuron. Специалисты надеются, что в будущем полученные ими выводы позволят создать более эффектив­ные методы диагностики и терапии целого ряда заболеваний, затрагивающих головной мозг.