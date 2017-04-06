Кишиневские новости

БИОЛОГИ РАЗГАДАЛИ СЕКРЕТ МНОЖЕСТВА НЕИЗЛЕЧИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ МОЗГА
Группа исследователей, представляющих Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, обнаружила клетки мозга, играющие ключевую роль при формировании условных рефлексов. Как утверждают специалисты, открытие позволяет лучше понять природу таких нарушений, как болезни Гентингтона и Паркинсона, а также синдром Туретта.
Приступая к исследованию, ученые обратили внимание на знаменитые эксперименты Ивана Павлова. Он обнаружил, что у собак, долгое время слышавших звонок колокольчика незадолго до принятия пищи, начинала выделяться слюна, даже если еду им еще не предлагали.
Ученые задались целью лучше понять, какие именно нейроны головного мозга играют первоочередную роль в формировании условных рефлексов. Для этого ими был проведен эксперимент на мышах, подобный тому, что Павлов ставил на собаках, но с некоторыми изменениями и дополнительными условиями. На протяжении долгого времени животных угощали каплями сгущенного молока после того, как они ощущали запах лимона или банана. В результате, почувствовав любой из этих запахов, грызуны начинали лизать воздух — специалисты уверены, что таким образом выражалась их готовность поесть «сгущенки». При этом ученые заметили, что активация этого механизма была связана с работой некоторых нейронов в полосатом теле головного мозга мышей. Ранее уже было известно, что полосатое тело участвует в осуществлении различных поведенческих реакций и в формировании условных рефлексов, однако на этот раз специалистам удалось выделить тип нервных клеток, составляющих лишь около двух процентов от этой структуры, но играющих в этом процессе центральную роль. Искусственное «отключение» этих нейронов привело к тому, что рефлекс стал вырабатываться у животных вдвое реже.
Хотя эксперимент проводился на мышах, исследователи почти уверены, что в немалой степени полученные результаты можно распространить и на людей, поскольку мозг различных млекопитающих во многих отношениях устроен примерно одинаковым образом. Также специалисты утверждают, что в прошлом уже было замечено, что нарушения в работе тех же нервных клеток, роль которых была выявлена теперь, чреваты развитием ряда болезней мозга, на сегодняшний день считающихся неизлечимыми.
Научная работа, написанная по итогам исследования, опубликована в журнале Neuron. Специалисты надеются, что в будущем полученные ими выводы позволят создать более эффективные методы диагностики и терапии целого ряда заболеваний, затрагивающих головной мозг.
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