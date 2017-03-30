Кишиневские новости

После убийства Вороненкова сразу же возникло множество версий преступления. Чтобы разобраться во всем их многооб­разии, мы побеседовали с рядом экспертов, а также проанализи­ровали открытые источники.

Российская политическая

Петр Порошенко мгновенно возложил ответственность за убийство на Москву. В унисон с ним выступили и российские оппо­зиционеры. Основная мысль — Вороненков слишком много знал, мог многое рассказать о российских политиках и спецслужбах, а зна­чит, был им опасен. А в день убийства он как раз отправлялся давать показания военному прокурору Украины.

Но настолько ли много он знал, чтобы это перевесило возможный репутационный ущерб для России? Например, директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что Вороненков, ко­нечно, был важным свидетелем для суда над Януковичем, но не слишком информирован­ным, да и свои показания уже дал.

Да и когда нужно, чтобы кто-то замолк на­веки, нет смысла устраивать показное убий­ство, как в данном случае. Показуха, конечно, может иметь целью устрашение — мол, так будет с каждым предателем. Но и предателей спецслужбы, если посмотреть историю, обыч­но убирают по-тихому. А, например, генерал- майор ФСБ в запасе, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Михайлов заявил, что «мы с таким шлаком вообще не связываемся».

Российская криминальная

Как известно, Вороненков был объявлен в России в международный розыск по делу о крупном мошенничестве. Не исключено, что его могли заказать некие криминальные авторитеты. За эту версию говорит характер убийства — дерзкий расстрел в центре города в духе России 90-х годов, явно непрофессио­нальный, попавший под пули охранника кил­лер (кстати, гражданин Украины, проходивший в своей стране по экономическим преступле­ниям), излюбленное бандитами оружие — пи­столет ТТ. Кроме того, по некоторым данным, Вороненков вроде собирался давать в России показания следствию по своему делу, а зна­чит, мог «утопить» серьезных людей.

Было даже высказано предположение, что к смерти экс-депутата мог быть причастен бывший гражданский муж певицы Марии Мак­саковой криминальный авторитет Владимир Тюрин, который в той же Википедии впрямую называется вором в законе.

Украинская политическая

Руководитель Центра анализа приклад­ных общественных проблем Александр Жилин на своей страничке в Фейсбуке еще 20 фев­раля написал: «Вороненков и Максакова это бычок и телка на заклании. СБУ их готовит к сакральному жертвоприношению». Правда, в своем предположении он ошибся, поскольку считал, что первой жертвой станет жена Во­роненкова, оперная дива Мария Максакова.

«Операция по своей сути проста. Сперва сформировали мотивацию бегства на Украи­ну. Причем Максакова идет первым номером, поскольку она известная певица, представи­тельница высокого искусства, которую может лишить жизни только бешеный зверь. Воро­ненков вторичен, поскольку он всего лишь де­путат: муж Максаковой…» — писал Жилин.

Он предполагал, что, прежде чем прои­зойдет убийство, из Максаковой и Воронен­кова подготовят «сакральную жертву». И про­изойдет это так: «После переезда на Украину сладкую парочку начинают раскручивать укра­инские и англосакские СМИ. Первые несколь­ко дней их делают узнаваемыми. Затем из них начинают лепить непримиримых борцов с Путиным и его кровавым режимом. Каждый божий день этот образ усиливается разны­ми байками об этих героях. Слова: Кремль, Путин, Москва, Россия составляют суть всех ток-шоу и интервью с участием Вороненкова и Максаковой».

А как только перебежчики достигнут «пика информационной вершины», «эту не умную парочку специально обученные люди из СБУ убьют».

Предсказание по поводу Максаковой и Вороненкова Жилин сравнил с тем, что он пи­сал о Немцове за 20 дней до его убийства. На тот момент, по мнению Жилина, «из него уже сделали антипутинскую сакральную жертву».

И реакция на убийство перебежчиков, как считал Жилин, будет той же, что и на убийство Немцова, то есть «традиционный дезинфор­мационный финал: Кремль, чудовищный Пу­тин, ФСБ и прочая дурь, которые на фоне эмо­ционального видео жертв все проглотят…»

Украинская криминальная

Нельзя исключать и версию об убийстве Вороненкова украинскими радикалами. Его все равно считали врагом националисты Не­залежной, которые угрожали ему в соцсетях. Вот что рассказал по этому поводу тот же Александр Михайлов:

— В принципе, исход его отъезда из Рос­сии был предопределен. Также было ясно, что он в Украине не приживется, будет искать себе новое лежбище где-нибудь во Франции или на Канарских островах. И поэтому все, что произошло с Вороненковым, это абсолютно фатально и без каких-либо альтернатив.

— То есть вас ничего не удивило в том, что произошло?

— Я не удивлен фактом убийства. Воро­ненков, очевидно, не понял, куда он попал. Видно, у него не хватило мозгов даже про­считать ситуацию, пусть не на сто, а хотя бы на три-четыре шага вперед. Он думал: сей­час приедет, начнет рассказывать про ужасы режима России и потому станет весь из себя белый и пушистый. Но для многих украинских радикалов все россияне на одно лицо, а тем более россияне в погонах. И не имеет значе­ния, лоялен ли ты к украинской власти. Для радикалов ты не человек, а представитель враждебного государства.

— То есть вы уверены, что Вороненко­ва убил кто-то из них?

— Ну не наши же.

Дмитрий ПОПОВ, Лина ПАНЧЕНКО.