Кишиневские новости

ЧЕТЫРЕ ВЕРСИИ РАСПРАВЫ
После убийства Вороненкова сразу же возникло множество версий преступления. Чтобы разобраться во всем их многообразии, мы побеседовали с рядом экспертов, а также проанализировали открытые источники.
Российская политическая
Петр Порошенко мгновенно возложил ответственность за убийство на Москву. В унисон с ним выступили и российские оппозиционеры. Основная мысль — Вороненков слишком много знал, мог многое рассказать о российских политиках и спецслужбах, а значит, был им опасен. А в день убийства он как раз отправлялся давать показания военному прокурору Украины.
Но настолько ли много он знал, чтобы это перевесило возможный репутационный ущерб для России? Например, директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что Вороненков, конечно, был важным свидетелем для суда над Януковичем, но не слишком информированным, да и свои показания уже дал.
Да и когда нужно, чтобы кто-то замолк навеки, нет смысла устраивать показное убийство, как в данном случае. Показуха, конечно, может иметь целью устрашение — мол, так будет с каждым предателем. Но и предателей спецслужбы, если посмотреть историю, обычно убирают по-тихому. А, например, генерал- майор ФСБ в запасе, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Михайлов заявил, что «мы с таким шлаком вообще не связываемся».
Российская криминальная
Как известно, Вороненков был объявлен в России в международный розыск по делу о крупном мошенничестве. Не исключено, что его могли заказать некие криминальные авторитеты. За эту версию говорит характер убийства — дерзкий расстрел в центре города в духе России 90-х годов, явно непрофессиональный, попавший под пули охранника киллер (кстати, гражданин Украины, проходивший в своей стране по экономическим преступлениям), излюбленное бандитами оружие — пистолет ТТ. Кроме того, по некоторым данным, Вороненков вроде собирался давать в России показания следствию по своему делу, а значит, мог «утопить» серьезных людей.
Было даже высказано предположение, что к смерти экс-депутата мог быть причастен бывший гражданский муж певицы Марии Максаковой криминальный авторитет Владимир Тюрин, который в той же Википедии впрямую называется вором в законе.
Украинская политическая
Руководитель Центра анализа прикладных общественных проблем Александр Жилин на своей страничке в Фейсбуке еще 20 февраля написал: «Вороненков и Максакова это бычок и телка на заклании. СБУ их готовит к сакральному жертвоприношению». Правда, в своем предположении он ошибся, поскольку считал, что первой жертвой станет жена Вороненкова, оперная дива Мария Максакова.
«Операция по своей сути проста. Сперва сформировали мотивацию бегства на Украину. Причем Максакова идет первым номером, поскольку она известная певица, представительница высокого искусства, которую может лишить жизни только бешеный зверь. Вороненков вторичен, поскольку он всего лишь депутат: муж Максаковой…» — писал Жилин.
Он предполагал, что, прежде чем произойдет убийство, из Максаковой и Вороненкова подготовят «сакральную жертву». И произойдет это так: «После переезда на Украину сладкую парочку начинают раскручивать украинские и англосакские СМИ. Первые несколько дней их делают узнаваемыми. Затем из них начинают лепить непримиримых борцов с Путиным и его кровавым режимом. Каждый божий день этот образ усиливается разными байками об этих героях. Слова: Кремль, Путин, Москва, Россия составляют суть всех ток-шоу и интервью с участием Вороненкова и Максаковой».
А как только перебежчики достигнут «пика информационной вершины», «эту не умную парочку специально обученные люди из СБУ убьют».
Предсказание по поводу Максаковой и Вороненкова Жилин сравнил с тем, что он писал о Немцове за 20 дней до его убийства. На тот момент, по мнению Жилина, «из него уже сделали антипутинскую сакральную жертву».
И реакция на убийство перебежчиков, как считал Жилин, будет той же, что и на убийство Немцова, то есть «традиционный дезинформационный финал: Кремль, чудовищный Путин, ФСБ и прочая дурь, которые на фоне эмоционального видео жертв все проглотят…»
Украинская криминальная
Нельзя исключать и версию об убийстве Вороненкова украинскими радикалами. Его все равно считали врагом националисты Незалежной, которые угрожали ему в соцсетях. Вот что рассказал по этому поводу тот же Александр Михайлов:
— В принципе, исход его отъезда из России был предопределен. Также было ясно, что он в Украине не приживется, будет искать себе новое лежбище где-нибудь во Франции или на Канарских островах. И поэтому все, что произошло с Вороненковым, это абсолютно фатально и без каких-либо альтернатив.
— То есть вас ничего не удивило в том, что произошло?
— Я не удивлен фактом убийства. Вороненков, очевидно, не понял, куда он попал. Видно, у него не хватило мозгов даже просчитать ситуацию, пусть не на сто, а хотя бы на три-четыре шага вперед. Он думал: сейчас приедет, начнет рассказывать про ужасы режима России и потому станет весь из себя белый и пушистый. Но для многих украинских радикалов все россияне на одно лицо, а тем более россияне в погонах. И не имеет значения, лоялен ли ты к украинской власти. Для радикалов ты не человек, а представитель враждебного государства.
— То есть вы уверены, что Вороненкова убил кто-то из них?
— Ну не наши же.
Дмитрий ПОПОВ, Лина ПАНЧЕНКО.