Кишиневские новости

Референдум не за горами
Дорин Киртоакэ в шаге от отставки
Раньше ярких кинолент, где главная героиня – женщина, было не так много. В основном представительницам прекрасного пола отводилась роль жены, возлюбленной, верной подруги, вдохновляющей мужчину на подвиги. Но сейчас ситуация меняется: леди уже не сидят сложа руки, дожидаясь, пока их рыцарь спасет мир. Отважные, они и сами вступают в схватку с силами зла… и побеждают.
Психологи считают, что кинематограф лишь отражает расстановку сил в современном обществе, где женщине отводится гораздо более важная социальная роль. Мир изменился. Чтобы одержать победу, уже недостаточно взять в руки дубину, ружье, атомную бомбу и ринуться на врага. Вместо грубой физической силы становятся востребованными иные качества: изворотливость, хитрость, дипломатичность, умение ждать и терпеть – то, чем прекрасные дамы владеют в совершенстве. А пресловутый материнский инстинкт, который повелевает женщинам оберегать своих детей и заботиться об их будущем, теперь распространяется не только на собственную семью, но и на человечество в целом. Желание сохранить красоту этого мира делает из хрупких созданий отважных воительниц. Но и энергию и силу им, как и прежде, дает любовь.
Во имя добра
Первопроходцем в этом жанре можно назвать Сигурни Уивер. Фантастический боевик Ридли Скотта «Чужой», в котором она сыграла лейтенанта Эллен Рипли, вышел на экраны в 1979 году и стал культовым. Женщина-супергерой – единственная из членов команды космического корабля, кто сумел справиться с инопланетным злом. Надо сказать, Уивер, на тот момент малоизвестная актриса, вовсе не горела желанием сниматься в этом фильме. Придя на кастинг, она заявила, что «история очень мрачная и неприятная, и там много всего такого, во что я просто не могу поверить». К счастью, Скотт оказался человеком, способным прислушаться к критике. Вспоминая тяжелые съемки, актриса говорит, что порой ей казалось, она этого не выдержит. Но убеждала себя: «Рипли смогла, и ты сможешь». Кстати, внутри отвратительного вида Чужого с кислотой вместо крови скрывался студент из Нигерии. Этого парня ростом больше двух метров, который и выглядел, словно прише- лец с другой планеты, Скотт повстречал в пабе в Лондоне. Во время перерывов режиссер не позволял ему общаться с остальной группой, чтобы держать дистанцию. Так что актерам даже не пришлось изображать ужас – все и так были напуганы. За эту роль Сигурни получила свою первую оскаровскую номинацию. «Произошел культурный прорыв – женщина в роли спасительницы человечества! Кто бы мог подумать, что сомнительный сценарий, который дали мне почитать, режиссер Ридли Скотт сумеет превратить в такой хит!» – говорит сегодня актриса. Сейчас Скотт снимает уже пятую часть «Чужого», свою версию готов предложить и другой режиссер, Нил Бломкамп, – а значит, интерес к теме не угас.
А вот героиню Альбы из «Фантастической четверки» критики единодушно назвали слабым звеном. История о четырех молодых астронавтах, отправившихся в космос и получивших суперспособности, снята по мотивам одноименного комикса. Актриса так и не сумела вжиться в фантастический образ. И возможно, виновата в этом не только она сама, но и создатели картины. По словам звезды, режиссер Тим Стори давал ей такие странные указания, что она начала сомневаться не только в том, стоит ли ей и дальше играть Невидимую Женщину, но и в том, не ошиблась ли она вообще в своем призвании. Однажды, например, постановщик сказал Альбе, что при плаче у нее слишком некрасивое лицо. И посоветовал просто смотреть в камеру, а слезы потом дорисуют на компьютере. «Как я могу играть героиню, если мне нельзя переживать ее чувства?» – оскорбилась актриса. Несмотря на это, фильм нашел своих поклонников.
Стало извстно, что Анджелина Джоли отказалась сниматься в продолжении истории о знаменитой искательнице приключений Ларе Крофт. Ее сменит на этом посту новая звезда Голливуда, оскароносная Алисия Викандер. Пятнадцать лет назад фильм о бесстрашном и сексуальном археологе стал самым кассовым боевиком с женщиной в главной роли. Чтобы перевоплотиться в Лару Крофт, Анджелина, и без того не чуждая экстремальных развлечений, освоила йогу, кикбокс и стрельбу из разных видов оружия. Героиня очень полюбилась актрисе. «Я нахожу в ней массу положительных качеств. По натуре она путешественница, не чурается других культур и народностей. Справедлива, честна, открыта. Поддерживает себя в превосходной физической форме. Идеал, право же». Лара Крофт тут же сделала Джоли звездой номер один. А еще довольно неожиданным образом повлияла на ее мировоззрение. Съемки картины частично проходили в Камбодже, и актриса до глубины души была поражена чудовищными условиями жизни бедняков. Она стала совершать поездки в лагеря беженцев с гуманитарной помощью – провизией и медикаментами. За годы своей благотворительной деятельности Джоли потратила несколько десятков миллионов долларов личных денег, оказав помощь нуждающимся более чем в тридцати странах.
Сигурни Уивер своего поколения – так называла себя Милла Йовович после съемок в культовом боевике «Обитель зла». Спасти мир от прожорливых зомби – с такой задачей должна была справиться ее героиня Элис. Картина была создана по мотивам известной японской компьютерной игры. Милла согласилась участвовать в проекте, потому что любила смотреть, как играет ее младший брат. Она и сама посвящала по четыре-пять часов в день прохождению на Resident Evil. Режиссер избрал в качестве главного героя девушку не случайно. Он искренне считал, что игроки при возможности выбора протагониста в девяносто пяти случаях отдают предпочтение женскому персонажу. Милла показала Элис очень сильной, жесткой и при этом невероятно сексуальной. В общем, публика осталась довольна, режиссер тоже: «Редчайший случай. Хорошая актриса, которая в кадре может надрать задницу кому угодно – и при этом выглядеть просто великолепно!»
Из искры возгорится пламя
У представительниц современного молодого поколения задачи гораздо шире: что им какая-то инопланетная нечисть! Они борются за общественную справедливость. Выход на экраны картины «Дивергент» (и последующего продолжения) не остался незамеченным в киномире. Утопическая картина будущего, прекрасные молодые актеры и глубокий философский подтекст. По сюжету каждому человеку, исходя из качеств его характера, предстоит выбрать одну из фракций: Искренность, Бесстрашие, Эрудиция, Дружелюбие, Отречение – у каждой из них своя роль в государстве. Юная Беатрис, которую сыграла Шейлин Вудли, оказывается дивергентом – феноменом, который включает в себя сразу несколько так называемых добродетелей. Теперь ей надо спастись самой и спасти тех, кто оказался таким же, как она. «Я никогда не бунтовала. Не восставала против системы и общества. Я просто не задумывалась над смыслом жизни, плыла по течению… Пока в один прекрасный день не проснулась и не осознала, что я лишь точка в бескрайней Вселенной. И пора что-то менять, ведь скоро я бесследно исчезну», – говорит Шейлин. Слова у нее не расходятся с делами: так, осенью прошлого года актриса была арестована за участие в мирном пикете в Северной Дакоте. Протестующие выступали против строительства нефтепровода, который загрязнит реку Миссури, снабжающую водой жителей десяти штатов США и двух провинций Канады.
«Голодные игры» подарили зрителю захватывающую историю Китнисс Эвердин – огненной девушки, ставшей символом революционного движения в дистриктах. Китнисс, которую сыграла Дженнифер Лоуренс, предстоит нелегкий выбор, ведь в соперниках – ее любимый человек. Бремя, которое она взваливает на свои плечи, с каждым разом все тяжелее. Если в первом фильме «Сойка-пересмешница» спасала свою семью, то теперь она ответственна за жизни гораздо большего числа людей. «Молодежи свойственно бунтовать – выступать против анахронизмов общества. Китнисс тоже ассоциируется с бунтом. Эта девушка с сильным характером из 12-го дистрикта одна готова сразиться с целым миром. Такое воодушевляет!» – говорит Лоуренс. Как и ее героиня, актриса хочет менять общесттвенную жизнь к лучшему. «Я считаю, что моя слава налагает на меня ответственность за все, что происходит вокруг. Помогать другим – это мой долг».
Наследие амазонок
Месть – блюдо, которое следует подавать холодным. Под таким девизом в 2003 году вышел фильм «Убить Билла» Квентина Тарантино. Как впоследствии рассказывала Ума Турман, воплотившая на экране образ неустрашимой Черной Мамбы, идея сценария возникла случайно. «Мы просто болтали, когда у меня возник образ невесты в окровавленном платье». Ума в желтом костюме с самурайским мечом, которая методично истребляет своих обидчиков, – зрелище не для слабонервных. Фильм получился кровавым: на съемках было использовано четыреста пятьдесят галлонов бутафорской крови. Сама Турман считает, что такое поведение ее героини вполне оправданно. «Черная Мамба начала убивать потому, что ее лишили женского счастья. Как бы жестоко ни расправлялась она с врагами, в ней чувствуется жажда искупления, желание преодолеть отсутствие человечности в мире». Кстати, за эту роль Ума впервые была номинирована на «Оскар».
Сценарий комедийного вестерна «Бандитки» Люк Бессон написал специально для двух неразлучных подруг – Пенелопы Крус и Сальмы Хайек. И этот очаровательный дуэт скрасил довольно-таки незамысловатый сюжет. Мексика, 1888 год. Бедная крестьянка Мария и дочь богатого землевладельца Сара объединяются против общего врага и начинают грабить банки. Деньги они отдают мексиканцам, которые тоже потеряли свои земли. Выполняя благородную миссию, девушки развлекаются на всю катушку: скачут на лошадях, стреляют, дерутся, купаются в горной реке и по очереди целуются с нью-йоркским криминалистом, которого присылают их ловить. Кстати, и в жизни Пенелопа и Сальма не стоят в стороне от общественной жизни, участвуя в различных благотворительных акциях.
Они защищали родину!
Теперь не только мужчины сражаются за родину с оружием в руках и без него. Сразу двух престижных премий – «Эмми» и «Золотой глобус» – удостоилась Клэр Дейнс за роль агента ЦРУ в сериале «Родина». С самых первых серий фильм приковал внимание зрителей острым захватывающим сюжетом и великолепной актерской игрой. Взволнованные люди даже звонили на телевидение: так правдиво изобразить женщину, страдающую биполярным расстройством, можно лишь на самом деле зная эту болезнь. Но Клэр недаром в свое время изучала психологию в Йельском университете. Кроме того, актриса смотрела видеоролики, которые выкладывали в Интернет больные люди, и прочитала огромное количество литературы по маниакальной депрессии. Ее консультантом была настоящий агент ЦРУ. «Мне кажется, женственность – одно из оружий спецагентов, которые привыкли использовать все возможные инструменты в работе», – делилась своими наблюдениями актриса. Ее героиня Керри Мэттисон настолько предана своему делу, что бросает на кон и любовь, и семью, и собственное здоровье. Даже столкнувшись с предательством коллег и пережив жесточайший нервный срыв, она остается верна себе. «Я никогда не смогу сделать для мира столько же, сколько пытается сделать Керри», – честно призналась Дэйнс.
А вот Анастасии Заворотнюк роль спецагента в картине «Код Апокалипсиса» явно не удалась. Актриса решила сняться в блокбастере, чтобы откреститься от прилипшего к ней образа «няни Вики». Но, видимо, зрителю трудно было воспринимать ее в ином амплуа. «Героиня «Кода Апокалипсиса» кажется учительницей, продавщицей, официанткой, экскурсоводом – в общем, человеком, привыкшим подчиняться приказам, но никак не офицером высокого ранга, который распоряжается своей судьбой и судьбами других», – критики были безжалостны. Впрочем, и сама Настя чувствовала себя неубедительно в роли непревзойденного бойца и полковника спецслужб. Ей было очень жалко Венсана Переса, который играл главного злодея: «Очень сложно, я вам скажу, его убивать. Бью его – и рыдаю». Неудивительно, что фильм провалился в прокате.
Роль Василисы Кожиной в телефильме «Василиса» открыла актрису Светлану Ходченкову с неожиданной стороны. «Раньше все мои героини были хрупкими и ранимыми. Теперь у меня началась новая история в кино: я стала играть сильных, смелых, отчаянных, безжалостных к врагу женщин. И очень этому рада!» – говорит Светлана. Ее Василиса – реальный исторический персонаж. Во время войны 1812 года эта смелая женщина организовала партизанский отряд, который нападал на отряды отступающей французской армии. Подвиги Кожиной гремели на всю Россию. Даже император Александр I отметил народную героиню медалью и выделил денежное пособие.
«Джентльмены! Мне двадцать пять лет. На фронте я уже успела уничтожить триста девять фашистских захватчиков. Не кажется ли вам, что вы слишком долго прячетесь за моей спиной?..» – эта фраза Людмилы Павличенко – легендарного снайпера, Героя Советского Союза, – которую она произнесла на конференции в США, стала исторической. В кинофильме «Битва за Севастополь» Павличенко сыграла Юлия Пересильд. Для нее роль стала своего рода вызовом: для жителей Севастополя Павличенко была гарной дивчиной с темной косой и боевым характером. Но уже в процессе съемок Пересильд доказала свое умение вживаться в образ. «Я играла не просто женщину, которую война превратила в робота. Скорее, наоборот: моя героиня идет на войну готовой ко всему, она хочет воевать. Но затем перенесенные испытания, первая любовь, потери делают из нее человека, женщину, а не солдата».
Инна ЛОКТЕВА.