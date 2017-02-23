Кишиневские новости

Павел Филип – за интересы не Молдовы, а Украины

В начале прошлой недели премьер-министр Павел Филип совершил офи­циальный визит в Киев. Ихотя поездка была однодневной, программа ее оказалась весьма насыщенной.

Куда приведет «Дорожная карта»?

По информации пресс-службы укра­инского правительства, на брифинге по завершении визита премьер-министр Украины Владимир Гройсман и его мол­давский коллега сообщили, что они под­писали «Дорожную карту» украинско-молдавского сотрудничества на 2017 год, которая предполагает форсировать пере­говоры по трем первоочередным вопро­сам. Планируется завершить демаркацию государственной границы, добиться вза­имного признания прав собственности и урегулировать условия эксплуатации Днестровского комплексного гидроузла.

Оба премьера отметили рост торго­вого оборота между странами. Гройсман при этом поблагодарил Филипа за отмену ограничений на поставку из Украины мясо-молочной продукции и цемента, введенных Молдовой весной 2016 года. О том, как это отражается на молдавских товаропроизво­дителях, ничего сказано не было.

Кроме того, стороны договорились возобновить поставки электроэнергии из Украины в Молдову, которые были пре­кращены в 2014 году (из-за отсутствия гарантий стабильности со стороны по­ставщика, — авт). «В Молдове проходит пу­бличный тендер на закупки электроэнергии на 2017-2018 годы. Украинские компании принимают в нем участие, поэтому нет необходимости прописывать это в со­глашениях», – заявил украинский премьер (правда, все это говорилось до введения в энергетическом секторе Украины чрез­вычайного положения из-за блокирования праворадикалами поставок угля из Дон­басса). То есть тендер еще только идет, а победитель, выходит, уже известен? И, возможно, даже обговорены условия: кто и что с этой сделки будет иметь? Скоро узна­ем: ныне действующий контракт с Молдав­ской ГРЭС истекает 31 марта.

Молдавские грабли для украинских властей

Состоялась у Павла Филипа в Киеве и встреча с президентом Украины Петром Порошенко. Они заверили друг друга во взаимном уважении территориальной целостности. Президент Украины отме­тил, что его страна сегодня оказалась в той же ситуации, какая сложилась в Мол­дове 25 лет назад. «Сейчас мы видим на­стойчивые попытки навязать и Молдове, и Украине такие форматы реинтеграции, которые позволят извне решать судьбу народов наших стран. Эти попытки обре­чены на поражение», – заявил Порошен­ко. Он и ранее утверждал, что европей­ский курс Украины и Молдовы является условием мира и стабильности в регио­не. Что на самом деле лишний раз сви­детельствует о неспособности властей соседней страны извлечь уроки из пе­чального молдавского опыта: попытка решить вопрос силой оружия привела к разделению единого народа, а маниа­кальное стремление к «европейским ценностям» окончилось невиданным расцветом коррупции, полным обнища­нием населения и массовым исходом граждан из страны. Теперь Украина с удивительной недальновидностью на­ступает на те же грабли. А молдавские чиновники, кажется, вполне удовлетво­рены тем, что служат примером такому крупному и сильному соседу.

Днестру подписали приговор

Но главное, чего ждали от этого ви­зита в Молдове, – прояснение ситуации с гидростроительством на Днестре, кото­рое чревато экологической катастрофой. В 2015 году стал известен план украин­ских властей построить в верховьях Дне­стра шесть ГЭС – в Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях – с установлением дополнительных дамб на реке. Узнав об этом, забили тревогу не только молдавские, но и украинские экологи. Если этот план осуществится, угроза дальнейшего заиливания и осуше­ния Днестра в его среднем и нижнем те­чении становится реальностью. Днестр, и сегодня обмелевший из-за Новодне­стровского гидроузла, сбрасывающего в направлении Молдовы выше государ­ственной границы в три раза меньше воды, чем следует, превратится тогда в цепь озер, и без питьевой воды могут остаться не только Кишинев и Бельцы, но и украинская Одесса. Засушливым летом 2016 года падение уровня воды в реке остановилось буквально в несколь­ких сантиметрах от критической отметки, и насосная станция столичного АО «Apă-Canal» едва не прекратила работу.

На предупреждения экологов долго никто не обращал внимания, и в начале нынешнего года большая группа мол­давских, приднестровских и украинских неправительственных экологических ор­ганизаций направила в структуры Евро­союза и другие международные органи­зации письмо с информацией об угрозе экосистеме Днестра и самому существо­ванию реки.

И вот визит завершен. О чем же удалось договориться? Как заявил Вла­димир Гройсман, Киев не откажется от строительства гидроэлектростанций на Днестре. Премьер Украины добавил, что эта деятельность будет сопрово­ждаться «консультациями с Молдовой», а все действия Украины по перекрытию Днестра «будут соответствовать между­народным экологическим стандартам». Обратите внимание: речь не о согласо­вании действий с молдавской стороной, а только о консультациях и информиро­вании. Павел Филип воспринял это как должное и никакой озабоченности пер­спективами строительства новых ГЭС не выразил.

Свое мнение по этому поводу выра­зил в социальных сетях руководитель Ас­социации «Эко Тирас» Илья Тромбицкий: «Премьер Филип улетел в Киев со свои­ми предложениями, а подписал украин­ские. Взял обязательства по заключению соглашения по Новоднестровскому ги­дроэнергоузлу и ничего не сказал о ше­сти ГЭС».

В общем, как оказалось, в Киеве Па­вел Филип занимался продвижением ин­тересов в первую очередь не Молдовы, а Украины. Неужели только из вежливости гостя перед хозяевами?

Елена БАРБАРОШ.