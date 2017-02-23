Кишиневские новости

Ближний сосед лучше собственного народа
Павел Филип – за интересы не Молдовы, а Украины
В начале прошлой недели премьер-министр Павел Филип совершил официальный визит в Киев. Ихотя поездка была однодневной, программа ее оказалась весьма насыщенной.
Куда приведет «Дорожная карта»?
По информации пресс-службы украинского правительства, на брифинге по завершении визита премьер-министр Украины Владимир Гройсман и его молдавский коллега сообщили, что они подписали «Дорожную карту» украинско-молдавского сотрудничества на 2017 год, которая предполагает форсировать переговоры по трем первоочередным вопросам. Планируется завершить демаркацию государственной границы, добиться взаимного признания прав собственности и урегулировать условия эксплуатации Днестровского комплексного гидроузла.
Оба премьера отметили рост торгового оборота между странами. Гройсман при этом поблагодарил Филипа за отмену ограничений на поставку из Украины мясо-молочной продукции и цемента, введенных Молдовой весной 2016 года. О том, как это отражается на молдавских товаропроизводителях, ничего сказано не было.
Кроме того, стороны договорились возобновить поставки электроэнергии из Украины в Молдову, которые были прекращены в 2014 году (из-за отсутствия гарантий стабильности со стороны поставщика, — авт). «В Молдове проходит публичный тендер на закупки электроэнергии на 2017-2018 годы. Украинские компании принимают в нем участие, поэтому нет необходимости прописывать это в соглашениях», – заявил украинский премьер (правда, все это говорилось до введения в энергетическом секторе Украины чрезвычайного положения из-за блокирования праворадикалами поставок угля из Донбасса). То есть тендер еще только идет, а победитель, выходит, уже известен? И, возможно, даже обговорены условия: кто и что с этой сделки будет иметь? Скоро узнаем: ныне действующий контракт с Молдавской ГРЭС истекает 31 марта.
Молдавские грабли для украинских властей
Состоялась у Павла Филипа в Киеве и встреча с президентом Украины Петром Порошенко. Они заверили друг друга во взаимном уважении территориальной целостности. Президент Украины отметил, что его страна сегодня оказалась в той же ситуации, какая сложилась в Молдове 25 лет назад. «Сейчас мы видим настойчивые попытки навязать и Молдове, и Украине такие форматы реинтеграции, которые позволят извне решать судьбу народов наших стран. Эти попытки обречены на поражение», – заявил Порошенко. Он и ранее утверждал, что европейский курс Украины и Молдовы является условием мира и стабильности в регионе. Что на самом деле лишний раз свидетельствует о неспособности властей соседней страны извлечь уроки из печального молдавского опыта: попытка решить вопрос силой оружия привела к разделению единого народа, а маниакальное стремление к «европейским ценностям» окончилось невиданным расцветом коррупции, полным обнищанием населения и массовым исходом граждан из страны. Теперь Украина с удивительной недальновидностью наступает на те же грабли. А молдавские чиновники, кажется, вполне удовлетворены тем, что служат примером такому крупному и сильному соседу.
Днестру подписали приговор
Но главное, чего ждали от этого визита в Молдове, – прояснение ситуации с гидростроительством на Днестре, которое чревато экологической катастрофой. В 2015 году стал известен план украинских властей построить в верховьях Днестра шесть ГЭС – в Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях – с установлением дополнительных дамб на реке. Узнав об этом, забили тревогу не только молдавские, но и украинские экологи. Если этот план осуществится, угроза дальнейшего заиливания и осушения Днестра в его среднем и нижнем течении становится реальностью. Днестр, и сегодня обмелевший из-за Новоднестровского гидроузла, сбрасывающего в направлении Молдовы выше государственной границы в три раза меньше воды, чем следует, превратится тогда в цепь озер, и без питьевой воды могут остаться не только Кишинев и Бельцы, но и украинская Одесса. Засушливым летом 2016 года падение уровня воды в реке остановилось буквально в нескольких сантиметрах от критической отметки, и насосная станция столичного АО «Apă-Canal» едва не прекратила работу.
На предупреждения экологов долго никто не обращал внимания, и в начале нынешнего года большая группа молдавских, приднестровских и украинских неправительственных экологических организаций направила в структуры Евросоюза и другие международные организации письмо с информацией об угрозе экосистеме Днестра и самому существованию реки.
И вот визит завершен. О чем же удалось договориться? Как заявил Владимир Гройсман, Киев не откажется от строительства гидроэлектростанций на Днестре. Премьер Украины добавил, что эта деятельность будет сопровождаться «консультациями с Молдовой», а все действия Украины по перекрытию Днестра «будут соответствовать международным экологическим стандартам». Обратите внимание: речь не о согласовании действий с молдавской стороной, а только о консультациях и информировании. Павел Филип воспринял это как должное и никакой озабоченности перспективами строительства новых ГЭС не выразил.
Свое мнение по этому поводу выразил в социальных сетях руководитель Ассоциации «Эко Тирас» Илья Тромбицкий: «Премьер Филип улетел в Киев со своими предложениями, а подписал украинские. Взял обязательства по заключению соглашения по Новоднестровскому гидроэнергоузлу и ничего не сказал о шести ГЭС».
В общем, как оказалось, в Киеве Павел Филип занимался продвижением интересов в первую очередь не Молдовы, а Украины. Неужели только из вежливости гостя перед хозяевами?
Елена БАРБАРОШ.