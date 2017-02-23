Кишиневские новости

Укрощение строптивого
Экс-глава КГБ Приднестровья похищен неизвестными
В стане сторонников бывшего президента Приднестровья паника. Их ряды редеют: в январе в Тирасполе задержан бывший глава местного КГБ Николай Стручков, а на минувшей неделе под Новыми Аненами похищен и вывезен на территорию Левобережья экс-глава Таможенного комитета Юрий Гервазюк.
Около половины чиновников из правительства премьера Павла Прокудина – последнего назначенного при Евгении Шевчуке – после президентских выборов перебрались в Одессу. Еще год назад украинские власти обвиняли руководство Приднестровья в поддержке сепаратизма и потакании «российской агрессии», но сегодня в городе у моря «политэмигрантов» никто не беспокоит. А вот у оставшихся на родине чиновников возникли проблемы, причем серьезные.
Под Новыми Аненами машина, в которой находился Юрий Гервазюк, была остановлена людьми, одетыми в форму молдавских полицейских. Убедившись, что за рулем находится именно тот человек, который нужен, его избили, связали скотчем и увезли в сторону Бендер. Миротворцы на блокпостах перед городом машину не остановили. Глава МВД Республики Молдова Александр Жиздан заявил журналистам, что задерживали Гервазюка не его люди. Однако в министерстве начато внутреннее расследование.
В прошлом году, после выборов главы Приднестровья, было открыто уголовное дело, в рамках которого бывших глав КГБ и Таможенного комитета обвиняют в незаконном вмешательстве в судебные процессы и неправомочном освобождении заключенных.
Александр ЧУДАК.