Кишиневские новости

Экс-глава КГБ Приднестровья похищен неизвестными

В стане сторонников бывшего пре­зидента Приднестровья паника. Их ряды редеют: в январе в Тирасполе задержан бывший глава местного КГБ Николай Стручков, а на минув­шей неделе под Новыми Аненами похищен и вывезен на территорию Левобережья экс-глава Таможенно­го комитета Юрий Гервазюк.

Около половины чиновников из пра­вительства премьера Павла Прокудина – последнего назначенного при Евгении Шевчуке – после президентских выборов перебрались в Одессу. Еще год назад украинские власти обвиняли руководство Приднестровья в поддержке сепаратизма и потакании «российской агрессии», но сегодня в городе у моря «политэмигран­тов» никто не беспокоит. А вот у остав­шихся на родине чиновников возникли проблемы, причем серьезные.

Под Новыми Аненами машина, в ко­торой находился Юрий Гервазюк, была остановлена людьми, одетыми в форму молдавских полицейских. Убедившись, что за рулем находится именно тот чело­век, который нужен, его избили, связали скотчем и увезли в сторону Бендер. Ми­ротворцы на блокпостах перед городом машину не остановили. Глава МВД Респу­блики Молдова Александр Жиздан заявил журналистам, что задерживали Гервазю­ка не его люди. Однако в министерстве начато внутреннее расследование.

В прошлом году, после выборов гла­вы Приднестровья, было открыто уголов­ное дело, в рамках которого бывших глав КГБ и Таможенного комитета обвиняют в незаконном вмешательстве в судебные процессы и неправомочном освобожде­нии заключенных.

Александр ЧУДАК.