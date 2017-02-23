Кишиневские новости

Референдум – дорого, но справедливо
Любой референдум в масштабах республики обойдется бюджету в 64,2 миллиона леев, рассказала журналистам председатель ЦИКа Алина Руссу. Такая сумма была потрачена в прошлом году на проведение первого тура президентских выборов.
Глава Центризбиркома пояснила: референдум может быть конституционным, законодательным, консультативным и касательно отставки главы государства. Плебисцит не может проводиться за 60 дней до и после проведения парламентских и президентских выборов. «Если республиканский референдум попадает на тот период, когда объявлено чрезвычайное положение, военное или осадное, он отменяется или переносится», – уточнила Алина Руссу.
Глава Центризбиркома процитировала статью 144 Кодекса о выборах: «Президент Республики Молдова является одним из субъектов, который может инициировать республиканский референдум». Также Алина Руссу уточнила: «Согласно статье 151, Кодекс о выборах предусматривает, что дата республиканского референдума устанавливается указом президента РМ, если он инициирован им и имеет консультативный характер».
Вполне возможно, уже в этом году нас ждут два референдума: об изменении полномочий главы государства и относительно способа возврата украденного миллиарда.