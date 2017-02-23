Кишиневские новости

Любой референдум в масштабах республики обойдется бюджету в 64,2 миллиона леев, рассказала журналистам председатель ЦИКа Алина Руссу. Такая сумма была по­трачена в прошлом году на прове­дение первого тура президентских выборов.

Глава Центризбиркома пояснила: ре­ферендум может быть конституционным, законодательным, консультативным и касательно отставки главы государства. Плебисцит не может проводиться за 60 дней до и после проведения парламент­ских и президентских выборов. «Если ре­спубликанский референдум попадает на тот период, когда объявлено чрезвычай­ное положение, военное или осадное, он отменяется или переносится», – уточнила Алина Руссу.

Глава Центризбиркома процити­ровала статью 144 Кодекса о выборах: «Президент Республики Молдова явля­ется одним из субъектов, который может инициировать республиканский рефе­рендум». Также Алина Руссу уточнила: «Согласно статье 151, Кодекс о выборах предусматривает, что дата республикан­ского референдума устанавливается ука­зом президента РМ, если он инициирован им и имеет консультативный характер».

Вполне возможно, уже в этом году нас ждут два референдума: об изменении полномочий главы государства и отно­сительно способа возврата украденного миллиарда.