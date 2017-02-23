Кишиневские новости

Власть должна работать для людей
Приоритеты Партии социалистов обозначены
На нынешней неделе начинаются пленарные заседания парламента. В преддверии их председатель Партии социалистов, глава парламентской фракции ПСРМЗинаида Гречаный провела пресс-конференцию.
По словам Зинаиды Гречаный, повестка Партии социалистов на ближайшее будущее – это реализация решений IV съезда и Программы Партии социалистов, укрепление и развитие партии, поддержка инициатив президента Игоря Додона, а также продвижение инициатив самой партии.
«Для полноценной реализации наших целей нам надо добиться всеми возможными законными способами досрочных выборов и, победив на них, сформировать правительство, которое будет работать для людей. Мы всецело поддерживаем инициативу президента по изменению его полномочий для наделения прерогативой роспуска парламента», – сказала она.
Говоря о приоритетах деятельности парламентской фракции ПСРМ, Зинаида Гречаный сообщила:
«Уже подготовлены около двадцати новых законопроектов. В частности, речь идет о законопроекте по индексации пенсий два раза в год – в апреле и в октябре – в целом на 20% ежегодно. ПСРМ всецело поддерживает инициативу Игоря Додона по отмене антинародного закона о выплате украденного миллиарда за счет населения. Мы будем использовать все парламентские рычаги на каждом пленарном заседании. Параллельно создадим инициативную группу для организации и проведения референдума по отмене этого закона».
Оценивая итоги прошедшего года, Зинаида Гречаный напомнила, что фракция ПСРМ выдвинула в парламенте 219 законопроектов, в том числе 42 в социальной сфере, направленные на улучшение жизни людей. Фракция ПСРМ 43 раза обращалась в Конституционный суд по самым важным вопросам. Интенсивно велась работа с гражданами. Более 22 тыс. человек получили продовольственную помощь, 26 тыс. воспользовались услугами юристов, были остановлены сотни незаконных строек, попыток вырубки лесов, захвата парковых зон, незаконной аренды и отчуждения земли.
Среди новых проектов, намеченных к запуску в 2017 году, Зинаида Гречаный назвала открытие в каждом районе Центров по защите прав граждан, инициирование проектов «Молдова в мире» для помощи молдавским гражданам за рубежом и «Две берега – единое пространство» для сближения двух берегов Днестра.