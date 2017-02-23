Кишиневские новости

Приоритеты Партии социалистов обозначены

На нынешней неделе начи­наются пленарные заседа­ния парламента. В преддве­рии их председатель Партии социалистов, глава парла­ментской фракции ПСРМЗи­наида Гречаный провела пресс-конференцию.

По словам Зинаиды Гречаный, повестка Партии социалистов на ближайшее будущее – это реализа­ция решений IV съезда и Программы Партии социалистов, укрепление и развитие партии, поддержка ини­циатив президента Игоря Додона, а также продвижение инициатив са­мой партии.

«Для полноценной реализации наших целей нам надо добиться все­ми возможными законными способа­ми досрочных выборов и, победив на них, сформировать правительство, которое будет работать для людей. Мы всецело поддерживаем инициа­тиву президента по изменению его полномочий для наделения прерога­тивой роспуска парламента», – ска­зала она.

Говоря о приоритетах деятельно­сти парламентской фракции ПСРМ, Зинаида Гречаный сообщила:

«Уже подготовлены около двад­цати новых законопроектов. В част­ности, речь идет о законопроекте по индексации пенсий два раза в год – в апреле и в октябре – в целом на 20% ежегодно. ПСРМ всецело поддерживает инициативу Игоря Додона по отмене антинародного закона о выплате украденного мил­лиарда за счет населения. Мы бу­дем использовать все парламент­ские рычаги на каждом пленарном заседании. Параллельно создадим инициативную группу для организа­ции и проведения референдума по отмене этого закона».

Оценивая итоги прошедшего года, Зинаида Гречаный напомни­ла, что фракция ПСРМ выдвинула в парламенте 219 законопроектов, в том числе 42 в социальной сфере, направленные на улучшение жизни людей. Фракция ПСРМ 43 раза об­ращалась в Конституционный суд по самым важным вопросам. Ин­тенсивно велась работа с граждана­ми. Более 22 тыс. человек получили продовольственную помощь, 26 тыс. воспользовались услугами юристов, были остановлены сотни незакон­ных строек, попыток вырубки лесов, захвата парковых зон, незаконной аренды и отчуждения земли.

Среди новых проектов, наме­ченных к запуску в 2017 году, Зи­наида Гречаный назвала открытие в каждом районе Центров по защите прав граждан, инициирование про­ектов «Молдова в мире» для помощи молдавским гражданам за рубежом и «Две берега – единое простран­ство» для сближения двух берегов Днестра.