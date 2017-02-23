Кишиневские новости

С такой инициативой выступили муниципальные советники от ПСРМ

Муниципальные советники от фракции Партии со­циалистов предлагают изменить правила строитель­ства в Кишиневе, чтобы пресечь злоупотребления на арендованных земельных участках. На брифинге они озвучили свои инициативы.

Есть два варианта решения проблемы. Первый – раз­решить строительство только на приватизированной тер­ритории в связи с тем, что муниципальный бюджет несет большие расходы. Второй – разрешить строительство на арендованном участке с условием предоставления опре­деленного количества квартир в новострое собственнику участка, в данном случае муниципию. «Абсолютно нор­мально потребовать от застройщика 10-25% квартир в собственность муниципия. Они могут пойти многодетным, инвалидам – тем, кто стоит в приоритетной очереди», – заявил советник Александр Одинцов.

По его словам, фракция ПСРМ проведет публичные слушания и передаст проект на рассмотрение парламен­ту. Кроме того, социалисты разработают проект поправок в законодательство, предусматривающий увеличение нор­мативной цены квадратного метра земли для приватизации и сдачи в аренду в Кишиневе. Сейчас нормативная и рыноч­ная цена земли различаются в 20-30 раз.

Советники предложили также разработать и опублико­вать Регистр всех строек в муниципии на сайте Chisinau.md либо на будущем сайте Муниципального совета. «На этом сайте любой житель Кишинева сможет увидеть все доку­менты по любому строительству, здесь будет предостав­лена возможность высказаться представителям власти, застройщикам и жителям муниципия», – сказал муници­пальный советник Стас Вартанян.