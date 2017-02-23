Кишиневские новости

Строительству на арендованных землях красный свет!
С такой инициативой выступили муниципальные советники от ПСРМ
Муниципальные советники от фракции Партии социалистов предлагают изменить правила строительства в Кишиневе, чтобы пресечь злоупотребления на арендованных земельных участках. На брифинге они озвучили свои инициативы.
Есть два варианта решения проблемы. Первый – разрешить строительство только на приватизированной территории в связи с тем, что муниципальный бюджет несет большие расходы. Второй – разрешить строительство на арендованном участке с условием предоставления определенного количества квартир в новострое собственнику участка, в данном случае муниципию. «Абсолютно нормально потребовать от застройщика 10-25% квартир в собственность муниципия. Они могут пойти многодетным, инвалидам – тем, кто стоит в приоритетной очереди», – заявил советник Александр Одинцов.
По его словам, фракция ПСРМ проведет публичные слушания и передаст проект на рассмотрение парламенту. Кроме того, социалисты разработают проект поправок в законодательство, предусматривающий увеличение нормативной цены квадратного метра земли для приватизации и сдачи в аренду в Кишиневе. Сейчас нормативная и рыночная цена земли различаются в 20-30 раз.
Советники предложили также разработать и опубликовать Регистр всех строек в муниципии на сайте Chisinau.md либо на будущем сайте Муниципального совета. «На этом сайте любой житель Кишинева сможет увидеть все документы по любому строительству, здесь будет предоставлена возможность высказаться представителям власти, застройщикам и жителям муниципия», – сказал муниципальный советник Стас Вартанян.