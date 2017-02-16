Кишиневские новости

В Молдове появится тюрьма международного класса

Поздравляю, дорогие читатели! Через четверть века после обре­тения Молдовой независимости у властей дошли, наконец, руки до социальной сферы. На днях было объявлено, что в 2018 году в стра­не появится новая… Нет, не шко­ла, не больница, не спортивная арена или, упаси бог, картинная галерея. Новая тюрьма! Иэто бу­дет первый социальный объект, с нуля возведенный на пороге 30-летия Республики Молдова.

Новую тюрьму построят в столич­ном пригороде Бубуечь в соответствии с лучшими международными нормами и стандартами, по модели одной из ис­панских тюрем. Таким образом, комплекс будет состоять из 12 блоков заключения, включая медицинский корпус на 128 коек, отделение для больных туберкулезом, дисциплинарный изолятор на 50 чело­век, кухню, прачечную и магазин. Для его строительства Банк развития Совета Европы предоставляет кредит в разме­ре 39 млн евро сроком на 20 лет. Вклад молдавского правительства составит 4,5 млн леев.

Пенитенциарное учреждение рас­считано на 1536 заключенных. Проектные работы начались в ноябре 2016 года. На них отведены двенадцать месяцев. Строи­тельство будет вести выигравшая тендер голландская компания Archivolt architecten bv. В Министерстве юстиции считают, что новая тюрьма будет способствовать до­стижению целей правительства в области реформирования национальной тюремной системы с тем, чтобы установить такие стандарты безопасности заключенных, их охраны и обеспечения дисциплины, кото­рые применяются в странах Европейского союза.

Заметим, соглашение с Банком раз­вития Совета Европы о выделении креди­та на возведение нового пенитенциарного учреждения было подписано и ратифици­ровано еще в 2013 году. Почему же за дело взялись только сейчас? А очень просто. Европейский суд по правам человека зава­лен жалобами от заключенных молдавских тюрем на невыносимые условия содержа­ния. И к настоящему моменту Молдова уже проиграла 45 исков и теперь обязана вы­платить пострадавшим свыше 500 тыс. (!) евро. Более того, в парламент направлен разработанный Министерством юстиции законопроект, предусматривающий вы­плату компенсации отбывающим наказа­ние за нечеловеческие или унижающие до­стоинство условия содержания в размере 100 леев в день. Кроме этого, возможно, заключенный сможет добиться сокраще­ния срока тюремного заключения.

Действительно, в знаменитом столич­ном пенитенциаре № 13, построенном в 1850 году, на каждого заключенного прихо­дится в три раза меньше площади, чем по­лагается по норме. В подобных условиях со­держатся и мужчины, и женщины. Всего же в Молдове 17 мест заключения, в которых отбывают наказание более 7,7 тыс. человек, и едва ли эти тюрьмы по уровню комфорта далеко ушли вперед от кишиневской.

Так что, комментируя законопроект, вице-министр юстиции Анатолий Мунтяну признал, что компенсации заключенным обойдутся государству в кругленькую сум­му, но проигрыши в Страсбурге стоят до­роже. Речь, заметим, о деньгах, а вовсе не о людях. Хотя осуждение даже на самый большой срок вовсе не означает помеще­ние заключенных в нечеловеческую обста­новку. Кроме озлобленности, это ничего не вызывает и возвращению к нормальному поведению вовсе не способствует.

Власти надеются, что с вводом в экс­плуатацию новой тюрьмы жалоб в Евро­пейский суд по правам человека станет меньше. Рассчитывают тем самым не­сколько поправить международный имидж Молдовы.

А может, памятуя о судьбе Филата, чи­новники втайне не исключают возможно­сти разделить его участь, и хотят заранее обеспечить себе мало-мальски сносные условия? Не зря же народная мудрость гласит: «От тюрьмы да от сумы не зарекай­ся». И еще жизнь раз за разом подтверж­дает справедливость старой истины: «Кто не хочет строить школы, будет строить тюрьмы». У нас же школы только закрыва­ют, а взять кредит на строительство хотя бы одного учебного заведения никому и в голову не приходит…

Елена РОЙТБУРД.