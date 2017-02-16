Кишиневские новости

Сядут по-европейски
В Молдове появится тюрьма международного класса
Поздравляю, дорогие читатели! Через четверть века после обретения Молдовой независимости у властей дошли, наконец, руки до социальной сферы. На днях было объявлено, что в 2018 году в стране появится новая… Нет, не школа, не больница, не спортивная арена или, упаси бог, картинная галерея. Новая тюрьма! Иэто будет первый социальный объект, с нуля возведенный на пороге 30-летия Республики Молдова.
Новую тюрьму построят в столичном пригороде Бубуечь в соответствии с лучшими международными нормами и стандартами, по модели одной из испанских тюрем. Таким образом, комплекс будет состоять из 12 блоков заключения, включая медицинский корпус на 128 коек, отделение для больных туберкулезом, дисциплинарный изолятор на 50 человек, кухню, прачечную и магазин. Для его строительства Банк развития Совета Европы предоставляет кредит в размере 39 млн евро сроком на 20 лет. Вклад молдавского правительства составит 4,5 млн леев.
Пенитенциарное учреждение рассчитано на 1536 заключенных. Проектные работы начались в ноябре 2016 года. На них отведены двенадцать месяцев. Строительство будет вести выигравшая тендер голландская компания Archivolt architecten bv. В Министерстве юстиции считают, что новая тюрьма будет способствовать достижению целей правительства в области реформирования национальной тюремной системы с тем, чтобы установить такие стандарты безопасности заключенных, их охраны и обеспечения дисциплины, которые применяются в странах Европейского союза.
Заметим, соглашение с Банком развития Совета Европы о выделении кредита на возведение нового пенитенциарного учреждения было подписано и ратифицировано еще в 2013 году. Почему же за дело взялись только сейчас? А очень просто. Европейский суд по правам человека завален жалобами от заключенных молдавских тюрем на невыносимые условия содержания. И к настоящему моменту Молдова уже проиграла 45 исков и теперь обязана выплатить пострадавшим свыше 500 тыс. (!) евро. Более того, в парламент направлен разработанный Министерством юстиции законопроект, предусматривающий выплату компенсации отбывающим наказание за нечеловеческие или унижающие достоинство условия содержания в размере 100 леев в день. Кроме этого, возможно, заключенный сможет добиться сокращения срока тюремного заключения.
Действительно, в знаменитом столичном пенитенциаре № 13, построенном в 1850 году, на каждого заключенного приходится в три раза меньше площади, чем полагается по норме. В подобных условиях содержатся и мужчины, и женщины. Всего же в Молдове 17 мест заключения, в которых отбывают наказание более 7,7 тыс. человек, и едва ли эти тюрьмы по уровню комфорта далеко ушли вперед от кишиневской.
Так что, комментируя законопроект, вице-министр юстиции Анатолий Мунтяну признал, что компенсации заключенным обойдутся государству в кругленькую сумму, но проигрыши в Страсбурге стоят дороже. Речь, заметим, о деньгах, а вовсе не о людях. Хотя осуждение даже на самый большой срок вовсе не означает помещение заключенных в нечеловеческую обстановку. Кроме озлобленности, это ничего не вызывает и возвращению к нормальному поведению вовсе не способствует.
Власти надеются, что с вводом в эксплуатацию новой тюрьмы жалоб в Европейский суд по правам человека станет меньше. Рассчитывают тем самым несколько поправить международный имидж Молдовы.
А может, памятуя о судьбе Филата, чиновники втайне не исключают возможности разделить его участь, и хотят заранее обеспечить себе мало-мальски сносные условия? Не зря же народная мудрость гласит: «От тюрьмы да от сумы не зарекайся». И еще жизнь раз за разом подтверждает справедливость старой истины: «Кто не хочет строить школы, будет строить тюрьмы». У нас же школы только закрывают, а взять кредит на строительство хотя бы одного учебного заведения никому и в голову не приходит…
Елена РОЙТБУРД.