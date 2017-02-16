Кишиневские новости

В центре внимания президента – внешняя политика
Глава государства встретился с дипломатами
Согласно Конституции РМ, Президент Республики Молдова олицетворяет государство и призван представлять его в отношениях с другими государствами на высшем уровне. Иэтому аспекту своих полномочий Игорь Додон уделяет существенное внимание.
Так, за последнее время он провел ряд встреч с аккредитованными в Молдове зарубежными дипломатами. Об этом он рассказал на своей странице в одной из социальных сетей. В частности, в ходе встречи с послами стран постсоветского пространства стороны обменялись мнениями о политической ситуации в Республике Молдова, обсудили результаты визитов Игоря Додона в Москву и Брюссель, а также рассмотрели двусторонние отношения, условия и перспективы привлечения инвестиций в нашу страну. «Отдельно я проинформировал их о шагах, которые мы намерены предпринять в том, что касается сотрудничества с Евразийским Экономическим Союзом», — написал глава государства. По его словам, была достигнута договоренность проводить подобные встречи ежемесячно.
Принял Игорь Додон и Чрезвычайного и Полномочного Посла США Джеймса Петтита. Президент поздравил посла с 25-й годовщиной установления дипломатических отношений между нашими странами. Как сообщил Игорь Додон, он и Джеймс Петтит обменялись мнениями по поводу социально-политической ситуации в Республике Молдова, а также перспектив расширения и углубления двухстороннего сотрудничества.
На встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Молдова Фаритом Мухаметшиным обсуждалась эволюция молдо-российского сотрудничества после первого официального визита Президента Республики Молдова в Российскую Федерацию.
Игорь Додон отметил, что договоренности, которые были достигнуты в отношении трудовых мигрантов и возобновления экспорта, уже начали реализоваться. Так, в республику уже прибыли представители российских служб Россельхознадзора и Роспотребнадзора, которые инспектируют предприятия страны в целях возобновления молдавского экспорта, увеличения количества категорий товаров и компаний, которые будут осуществлять экспорт на российский рынок.
Глава государства приветствовал тот факт, что в Москве интенсивно работают по вопросу отмены в самое ближайшее время запретов на въезд в Российскую Федерацию для 50 тысяч граждан Республики Молдова.
«Мы договорились с Послом России содействовать интенсификации сотрудничества во всех областях, представляющих взаимный интерес, в том числе в сфере культуры и образования.
Как я и обещал ранее, приложу все усилия для восстановления стратегических партнерских отношений с Российской Федерацией. Уверен, что все получится», — написал Игорь Додон на своей странице в социальной сети.
А в ходе пребывания в Тегеране в качестве президента Шахматной федерации Молдовы по случаю открытия Чемпионата мира по шахматам среди женщин Игорь Додон воспользовался возможностью пообщаться с президентом Ирана Хасаном Рухани. По итогам встречи президент Молдовы написал: «Обменялись мнениями о двухсторонних отношениях между нашими странами, а также о возможностях их развития. Отметили наличие многих перспективных секторов, как, например, сельское хозяйство – только население Ирана насчитывает более 80 млн. человек. Также возможно развитие отношений в энергетическом секторе (население Молдовы на обоих берегах Днестра ежегодно потребляет 2,8-3 млрд кубических метров газа, в то время как Иран ежедневно производит около 1 млрд кубометров газа).
Договорились рассмотреть возможность открытия посольств в наших странах».
Елена БАРБАРОШИЕ.