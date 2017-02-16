Кишиневские новости

Глава государства встретился с дипломатами

Согласно Конститу­ции РМ, Президент Республики Мол­дова олицетворя­ет государство и призван представ­лять его в отно­шениях с другими государствами на высшем уровне. Иэтому аспекту своих полномочий Игорь Додон уде­ляет существенное внимание.

Так, за последнее время он провел ряд встреч с аккредитованными в Молдове за­рубежными дипломатами. Об этом он рас­сказал на своей странице в одной из соци­альных сетей. В частности, в ходе встречи с послами стран постсоветского простран­ства стороны обменялись мнениями о поли­тической ситуации в Республике Молдова, обсудили результаты визитов Игоря Додона в Москву и Брюссель, а также рассмотрели двусторонние отношения, условия и пер­спективы привлечения инвестиций в нашу страну. «Отдельно я проинформировал их о шагах, которые мы намерены предпри­нять в том, что касается сотрудничества с Евразийским Экономическим Союзом», — написал глава государства. По его словам, была достигнута договоренность проводить подобные встречи ежемесячно.

Принял Игорь Додон и Чрезвычайного и Полномочного Посла США Джеймса Пет­тита. Президент поздравил посла с 25-й го­довщиной установления дипломатических отношений между нашими странами. Как сообщил Игорь Додон, он и Джеймс Петтит обменялись мнениями по поводу социально-политической ситуации в Республике Мол­дова, а также перспектив расширения и углу­бления двухстороннего сотрудничества.

На встрече с Чрезвычайным и Полномоч­ным Послом Российской Федерации в Ре­спублике Молдова Фаритом Мухаметшиным обсуждалась эволюция молдо-российского сотрудничества после первого официально­го визита Президента Республики Молдова в Российскую Федерацию.

Игорь Додон отметил, что договоренности, которые были достигнуты в отношении трудо­вых мигрантов и возобновления экспорта, уже начали реализоваться. Так, в республику уже прибыли представители российских служб Россельхознадзора и Роспотребнадзора, ко­торые инспектируют предприятия страны в целях возобновления молдавского экспорта, увеличения количества категорий товаров и компаний, которые будут осуществлять экс­порт на российский рынок.

Глава государства приветствовал тот факт, что в Москве интенсивно работают по вопросу отмены в самое ближайшее время запретов на въезд в Российскую Федерацию для 50 тысяч граждан Республики Молдова.

«Мы договорились с Послом России содействовать интенсификации сотрудни­чества во всех областях, представляющих взаимный интерес, в том числе в сфере культуры и образования.

Как я и обещал ранее, приложу все уси­лия для восстановления стратегических партнерских отношений с Российской Фе­дерацией. Уверен, что все получится», — на­писал Игорь Додон на своей странице в со­циальной сети.

А в ходе пребывания в Тегеране в каче­стве президента Шахматной федерации Мол­довы по случаю открытия Чемпионата мира по шахматам среди женщин Игорь Додон воспользовался возможностью пообщаться с президентом Ирана Хасаном Рухани. По итогам встречи президент Молдовы написал: «Обменялись мнениями о двухсторонних от­ношениях между нашими странами, а также о возможностях их развития. Отметили наличие многих перспективных секторов, как, напри­мер, сельское хозяйство – только население Ирана насчитывает более 80 млн. человек. Также возможно развитие отношений в энер­гетическом секторе (население Молдовы на обоих берегах Днестра ежегодно потребляет 2,8-3 млрд кубических метров газа, в то время как Иран ежедневно производит около 1 млрд кубометров газа).

Договорились рассмотреть возмож­ность открытия посольств в наших стра­нах».

Елена БАРБАРОШИЕ.