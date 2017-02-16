Кишиневские новости

ПСРМ и «Единая Россия» будут сотрудничать

Председатель Партии социалистов Республики Молдова Зинаида Гре­чаный встретилась, находясь в Мо­скве, с председателем Всероссий­ской политической партии «Единая Россия» Дмитрием Медведевым.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества двух политформи­рований и до­говорились о подписании со­ответствующего соглашения. Зи­наида Гречаный отметила: «Тот факт, что веду­щая российская партия готова подписать со­глашение о со­трудничестве с ПСРМ, говорит о значении, кото­рое руководство России прида­ет отношениям с Республикой Молдова. С партией «Единая Россия» нас многое объединяет. В первую оче­редь, это общий подход к интеграци­онным процессам на постсоветском пространстве. ПСРМ последователь­но выступает за вступление Молдовы в Евразийский экономический союз и за планомерное развитие этой междуна­родной организации. Мы поддержива­ем инициативу Президента РМ Игоря Додона добиться для Молдовы статуса наблюдателя в ЕАЭС». Председатель Партии социалистов подчеркнула, что политформирование последователь­но и неуклонно выступает за страте­гическое партнёрство с Российской Федерацией, и поблагодарила пред­седателя «Единой России» за то вни­мание, которое Всероссийская партия уделяет сотрудничеству между наши­ми странами и партиями.

В свою очередь, Дмитрий Медведев выразил уверенность, что под руковод­ством Зинаиды Гречаный Партия социа­листов сможет решить целый ряд круп­ных экономических задач в республике, и заметил: «Мы с вами серьезные по­литические силы возглавляем, поэтому должны быть не только неформальные хорошие отношения, но и официальные хорошие отношения».

Решено, что соглашение о сотрудни­честве между ПСРМ и партией «Единая Россия» будет подписано в ближайшее время. Кроме того, руководители двух партий договорились активизировать межрегиональное сотрудничество рай­онов Молдовы с регионами Российской Федерации.

Стороны также договорились, что более ста представителей ПСРМ – депутатов, председателей районов, глав населенных пунктов и советников разных уровней – будут обменивать­ся опытом с аналогичными структура­ми «Единой России» в течение нынеш­него года.

Достигнутую договоренность о меж­партийном сотрудничестве ведущих по­литформирований Молдовы и России прокомментировал в одной из социаль­ных сетей президент Игорь Додон: «Рад успехам своих коллег и бывших одно­партийцев по Партии социалистов. В канун 20-летия со дня основания ПСРМ, сегодня, по опросам, в случае выборов, – это правящая партия. Спасибо сотням тысяч людей, которые поверили и отда­ли свой голос за Партию социалистов и кандидатуру ПСРМ на президентских выборах. Это доверие – самое ценное, что есть у партии и у президента».

Глава государства добавил, что до конца года будут подписаны аналогич­ные соглашения с правящими партиями Китая и Турции (в конце прошлого года ПСРМ подписала еще семь таких меж­партийных соглашений).

Вероника ПОНЯТОВСКАЯ.