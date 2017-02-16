Кишиневские новости

Лидеры протягивают друг другу руки
ПСРМ и «Единая Россия» будут сотрудничать
Председатель Партии социалистов Республики Молдова Зинаида Гречаный встретилась, находясь в Москве, с председателем Всероссийской политической партии «Единая Россия» Дмитрием Медведевым.
Стороны обсудили перспективы сотрудничества двух политформирований и договорились о подписании соответствующего соглашения. Зинаида Гречаный отметила: «Тот факт, что ведущая российская партия готова подписать соглашение о сотрудничестве с ПСРМ, говорит о значении, которое руководство России придает отношениям с Республикой Молдова. С партией «Единая Россия» нас многое объединяет. В первую очередь, это общий подход к интеграционным процессам на постсоветском пространстве. ПСРМ последовательно выступает за вступление Молдовы в Евразийский экономический союз и за планомерное развитие этой международной организации. Мы поддерживаем инициативу Президента РМ Игоря Додона добиться для Молдовы статуса наблюдателя в ЕАЭС». Председатель Партии социалистов подчеркнула, что политформирование последовательно и неуклонно выступает за стратегическое партнёрство с Российской Федерацией, и поблагодарила председателя «Единой России» за то внимание, которое Всероссийская партия уделяет сотрудничеству между нашими странами и партиями.
В свою очередь, Дмитрий Медведев выразил уверенность, что под руководством Зинаиды Гречаный Партия социалистов сможет решить целый ряд крупных экономических задач в республике, и заметил: «Мы с вами серьезные политические силы возглавляем, поэтому должны быть не только неформальные хорошие отношения, но и официальные хорошие отношения».
Решено, что соглашение о сотрудничестве между ПСРМ и партией «Единая Россия» будет подписано в ближайшее время. Кроме того, руководители двух партий договорились активизировать межрегиональное сотрудничество районов Молдовы с регионами Российской Федерации.
Стороны также договорились, что более ста представителей ПСРМ – депутатов, председателей районов, глав населенных пунктов и советников разных уровней – будут обмениваться опытом с аналогичными структурами «Единой России» в течение нынешнего года.
Достигнутую договоренность о межпартийном сотрудничестве ведущих политформирований Молдовы и России прокомментировал в одной из социальных сетей президент Игорь Додон: «Рад успехам своих коллег и бывших однопартийцев по Партии социалистов. В канун 20-летия со дня основания ПСРМ, сегодня, по опросам, в случае выборов, – это правящая партия. Спасибо сотням тысяч людей, которые поверили и отдали свой голос за Партию социалистов и кандидатуру ПСРМ на президентских выборах. Это доверие – самое ценное, что есть у партии и у президента».
Глава государства добавил, что до конца года будут подписаны аналогичные соглашения с правящими партиями Китая и Турции (в конце прошлого года ПСРМ подписала еще семь таких межпартийных соглашений).
Вероника ПОНЯТОВСКАЯ.