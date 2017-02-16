Кишиневские новости

НЕЙРОФИЗИОЛОГИ НАУЧИЛИСЬ ЧИТАТЬ МЫСЛИ ПОЛНОСТЬЮ ПАРАЛИЗОВАННЫХ ЛЮДЕЙ
Международная группа исследователей из Германии, Китая, США и Швейцарии разработала нейрочип, позволяющий читать мысли полностью парализованных людей настолько, насколько это в принципе возможно на современном уровне развития технологий. Специалисты утверждают, что созданный ими нейроинтерфейс позволяет общаться даже с людьми, в способности которых вести полноценную мыслительную деятельность некоторые ученые еще недавно не были уверены до конца.
Технология, которую применили специалисты, позволяет оценивать активность различных участков коры мозга по интенсивности кровотока в них. Эта интенсивность определяется при помощи ближнего инфракрасного излучения. Благодаря этому интерфейс оказался способен сравнительно стабильно различать ответы «да» и «нет».
В испытаниях приняли участие четыре пациента, страдающих «синдромом запертого человека» — степенью развития некоторых нейродегенеративных заболеваний, при которых человек оказывается полностью парализован, однако сохраняет способность мыслить, — до сих пор, впрочем, даже специалисты не были до конца уверены, в полной ли мере сохраняется у таких людей и эта способность.
На протяжении десяти дней приборы «настраивали» под каждого из пациентов, и в результате те смогли верно отвечать на вопросы, правильные ответы на которые были единственными и заведомо общеизвестными. К примеру, на вопрос «является ли Париж столицей Франции?» интерфейс почти всегда фиксировал положительный ответ, а на вопрос «является ли Париж столицей Германии?» — отрицательный. После того как эффективность нейрочипа достигла необходимого уровня, пациентам, по согласованию с родственниками, стали задавать и другие вопросы, ответы на которые отражали мнение и настроение самих парализованных людей. Таким образом пациентам с «синдромом запертого человека» удалось впервые за долгое время донести свои мысли до внешнего мира, а ученые убедились, что способность этих людей мыслить, по всей вероятности, не пострадала, несмотря на полную потерю способности двигаться.
В дальнейшем ученые рассчитывают усовершенствовать свою технологию: например, если пациенты получат возможность не только отвечать «да» или «нет», но и выбирать буквы, это сделает общение с ними намного более полноценным.