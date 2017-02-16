Кишиневские новости

Международная группа исследовате­лей из Германии, Китая, США и Швейца­рии разработала нейрочип, позволяющий читать мысли полностью парализованных людей настолько, насколько это в принципе возможно на современном уровне развития технологий. Специалисты утверждают, что созданный ими нейроинтерфейс позволя­ет общаться даже с людьми, в способности которых вести полноценную мыслительную деятельность некоторые ученые еще недав­но не были уверены до конца.

Технология, которую применили спе­циалисты, позволяет оценивать активность различных участков коры мозга по интен­сивности кровотока в них. Эта интенсив­ность определяется при помощи ближнего инфракрасного излучения. Благодаря этому интерфейс оказался способен сравнительно стабильно различать ответы «да» и «нет».

В испытаниях приняли участие четыре пациента, страдающих «синдромом запер­того человека» — степенью развития неко­торых нейродегенеративных заболеваний, при которых человек оказывается полностью парализован, однако сохраняет способность мыслить, — до сих пор, впрочем, даже спе­циалисты не были до конца уверены, в пол­ной ли мере сохраняется у таких людей и эта способность.

На протяжении десяти дней приборы «настраивали» под каждого из пациентов, и в результате те смогли верно отвечать на вопросы, правильные ответы на которые были единственными и заведомо общеиз­вестными. К примеру, на вопрос «является ли Париж столицей Франции?» интерфейс почти всегда фиксировал положительный ответ, а на вопрос «является ли Париж сто­лицей Германии?» — отрицательный. После того как эффективность нейрочипа достигла необходимого уровня, пациентам, по согла­сованию с родственниками, стали задавать и другие вопросы, ответы на которые отра­жали мнение и настроение самих парализо­ванных людей. Таким образом пациентам с «синдромом запертого человека» удалось впервые за долгое время донести свои мыс­ли до внешнего мира, а ученые убедились, что способность этих людей мыслить, по всей вероятности, не пострадала, несмотря на полную потерю способности двигаться.

В дальнейшем ученые рассчитывают усовершенствовать свою технологию: на­пример, если пациенты получат возмож­ность не только отвечать «да» или «нет», но и выбирать буквы, это сделает общение с ними намного более полноценным.