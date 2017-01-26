Кишиневские новости

И как ее за это «станцуют»?

На дворе кризис, а кушать хочется — да так, что аж зимние обновки купить не на что. Выяснилось, что в таких услови­ях предприимчивые граждане произве­ли на свет плодот­ворную идею про­дать ужин с собой, любимым, а также со звездами экрана и спорта, любимыми народом. Наш кор­респондент решила выяснить, что стоит за этими заманчивы­ми предложениями. А также попробовать продать желающим ужин с самой собой.

Ужин со звездой

Вот такое объявление с деликатным на­званием «Ужин со звездой» (и неделикатной оговоркой, что во время ужина возможно все) перед новогодними праздниками упало на корпоративные адреса многих компаний: «На ваш выбор девушки самого высокого уровня, в числе которых победительницы конкурсов красоты, девушки с обложек ведущих глян­цевых журналов, звезды ТВ, актрисы, фото­модели, певицы и олимпийские чемпионки. Примерные гонорары модели от $1500 за встречу, спортсменки — $3000–15 000, звез­ды — от $30 000».

В рассылке добросовестно указывались номера для обратной связи. Корпоративный народ реагировал по-разному: одни гово­рили, что это надувательство и бедные чем­пионки и красавицы понятия не имеют, что какие-то остапы бендеры ими торгуют. Дру­гие вспоминали, что не так давно некоторые отечественные знаменитости женского пола сетовали в телевизоре, что их преследуют не­кие посредники, предлагая круглые суммы за свидание с важными толстосумами, а дыма, мол, без огня не бывает… Третьи предпола­гали, что эти деятели путем объявлений соби­рают заказы и пожелания, а потом выходят на персону, показавшую самый большой спрос, и делают предложение, от которого не может отказаться даже звезда…

Я гадать не стала, а взяла и позвонила. Представилась помощницей крупного ре­гионального чиновника, планирующего под Новый год полностью выкупить модный мо­сковский ресторан под корпоратив, который призван поразить столичных партнеров. И для этого мой босс желает видеть на своей вечеринке звезд — да не на сцене, а запро­сто, в виде его личных друзей. И чтобы вели они себя расслабленно, благосклонно реаги­руя на ухаживания его гостей, если таковые случатся.

— Мой шеф связан с закупкой спортивно­го оборудования, поэтому к спорту неравно­душен, — поясняю я собеседнику, — а особен­но к спортсменкам. У вас правда олимпийские чемпионки есть?

— Конечно, вам какой вид спорта?

— Фигурное катание, конечно, — отвечаю я, — художественная гимнастика и биатлон: девушки на лыжах и с ружьем — личное при­страстие моего босса. А еще среди его доро­гих гостей будут дамы, тоже любящие спорт. А чемпионов мужского пола позвать реально?

— Разумеется! — бодро уверяют меня. — Назовите бюджет, и мы вышлем вам список тех, кого ваш шеф может себе позволить.

Беру небольшой тайм-аут — мол, надо посоветоваться с боссом. И после небольшой паузы заявляю:

— Шеф говорит, что на отменный контин­гент ему никаких денег не жалко. Но давайте начнем не с нашего бюджета, а с вашего спи­ска. И у нас есть особые пожелания… — тут я нагло называю две очень известные в боль­шом спорте фамилии, одну женскую и одну мужскую. При этом точно зная, что одна из этих спортивных звезд сейчас на соревнова­ниях, которые регулярно показывают по теле­ку. Но моего визави громкость имен нисколь­ко не смущает.

— Договорились, — отвечает невозмути­мый звездно-спортивный менеджер. — На­счет вот этого (называет одну из фамилий) обещать не можем, у него сейчас старты, но свяжемся с ним непременно, вдруг ваш гоно­рар его впечатлит?! А список гарантирован­ных персон будет у вас через минуту.

Присланный список повергает меня в шок: кого тут только нет! Интересно, знают ли все эти замечательные поющие женские кол­лективы, популярные балерины, киноактри­сы и спортсменки, что все они перечислены в столбик, как блюда в ресторанном меню, да еще и различаются по ценам?! Так и тянет со­вершить столь изысканную контрольную за­купку, чтобы проверить: неужто все выбран­ные «пункты меню» и впрямь пришлют, как заказанную в ресторане еду, в назначенный час и в назначенное место, как обещают?

Немного поразмыслив для приличия, за­являю, что мой шеф согласен и желает знать условия сделки.

— Предоплата 50 тыс. руб. на наш счет, — любезно поясняет мне продавец звезд. — Как только деньги придут, указывайте место и время и ждите.

Н-да, кто сказал, что «региональный чи­новник, связанный с закупками» — лох, спо­собный перевести деньги в никуда?! Неужели кто-то готов покорно перевести денежки на анонимный сетевой кошелек?!

— Шеф интересуется, какие у него гаран­тии?

— А вы посмотрите отзывы на нашем сай­те, — не смущаются на том конце провода. — Это лучшая гарантия.

По любезно скинутой ссылке открывает­ся ресурс откровенно эротического содер­жания, где в разделе «отзывы» растекаются в похвалах организаторам и присланным ими знаменитостям якобы уже обслуженные кли­енты. Хвалят складно, жаль только, что в вир­туальном мире все условно и они могут быть кем угодно — например самими организато­рами предприятия. А те, в свою очередь, могут оказаться как реальной сутенерской мафией, так и находчивым компьютерным ботаном-одиночкой, наладившим на каникулах вы­качивание денег из наивных и тщеславных сластолюбцев, не выходя из своей комнатки в общаге…

Девичья самодеятельность

Беглое изучение Рунета также показыва­ет, что многие обычные девушки подхватили идею продажи ужина и развели сетевую само­деятельность в жанре ИП — просто дают объ­явление, выставляя на торг ужин с собой. Мол, пишите в личку, сколько дадите, а там видно будет. Возраст, фотка и никаких конкретных обещаний, «за язык» поймать не получится. А судя по чатам, мужчины активно обсужда­ют эти «продажные ужины» с незнакомками и не прочь попробовать новый вид свиданий вслепую.

Я решаю попробовать продать ужин с со­бой тоже. Попытка — не пытка: брать деньги и выходить в реал я все равно не буду, но все предварительные переговоры, если таковые будут, тщательно проведу — заодно узнаю, чем дышит покупатель ужинов с незнакомца­ми.

Сначала просто размещаю объявление на крупном портале, где все что-то предла­гают, покупают и продают. Текст лаконичный: «Продам ужин с собой. Цена договорная. Пи­шите на мейл»; электронный адрес, фотка. Имя ставлю условное, а вот фотку приходится выложить настоящую. Возраст решаю не пи­сать: для дамы это необязательно, а потенци­альные покупатели пусть судят по фото, дело-то сугубо добровольное… Через пару суток я понимаю, что незнакомка, желающая отужи­нать за чужой счет, быстро каши не сварит. На меня валом валятся вопросы технического по­рядка: сколько лет, а в каком состоянии тело (пришлите фото в купальнике), возможна ли доставка на дом (!!!), уточнения, где именно я собираюсь откушать, устроит ли меня бюд­жетный сетевой ресторан? Мне уже начинает казаться, что сейчас у меня станут выяснять, есть ли на мне потертости, сколько сезонов я б/у и можно ли будет сдать меня назад, если не понравлюсь?! Стартовую же цену сам ни­кто не назначает… На третьи сутки я плюю на женскую скромность и сама выставляю сум­му — 10 тыс. руб. гонорар плюс ужин. После этого спрос на меня резко падает, а один из покупателей даже любезно объясняет свое исчезновение в письме: «Пойду гляну, почем аналогичные предложения!». Интересно, что он имеет в виду? Откуда могут взяться «анало­гичные» предложения, если я это я, и я у себя одна?!

Зато еще день спустя меня ждет мораль­ная компенсация. Мне пишет некий пенсио­нер, если верить в его электронное слово, 69 лет и давний поклонник «МК»: «А я вас узнал по фото! Вы в моей любимой газете работаете, я ее уже полвека выписываю! Я готов отдать за ужин с вами всю свою пенсию! Всегда мечтал лично познакомиться с теми, кто делает такую замечательную газету! Я могу приготовить вам ужин у себя дома. Правда, особых роскошеств не обещаю, но буду очень стараться!»

Это предложение трогает меня до слез. Обязательно выберу время и приглашу вер­ного читателя в нашу редакционную столовую — разумеется, без всякого гонорара!

Далее переезжаю со своим «непристой­ным предложением» в две самые популярные соцсети — молодежную и с претензией на ин­теллектуальность. Суть объявления остается примерно такой же, с той разницей, что в обе­их соцсетях я зарегистрирована и везде ука­зано мое настоящее имя и место работы.

Скоро становится понятным, что завсег­датаи молодежной соцсети не сильно интере­суются анкетами пользователей. В ответ на объявление я получаю просьбы прислать фото своих интимных мест, чтобы покупатель смог предметно оценить, стоит ли платить за ужин со мной. Покупателя нисколько не смущает ни то, что я работаю в газете и указываю сей факт на своей страничке, ни то, что я вижу все его данные. Никакой анонимности — и все равно вынь да положь непристойные фото! Неуже­ли обмен подобными снимками уже настолько вошел в обиход?

Другой пользователь молодежного ре­сурса выясняет, что именно я умею? И объ­ясняет, что раньше покупал «это» у девушек в процессе киносеанса (кодовое название в Сети — «свожу в кино симпатичную девушку»), а за ужином еще ни разу не пробовал, вот ему и любопытно. «Ты сделаешь это под столом?» — интересуется этот наглец. Но меня смуща­ет не столько цинизм незнакомца, сколько его возраст. Если верить его аккаунту, сей сласто­любец обучается в 10-м классе. А родители-то небось думают, что мальчик в «стрелялки» играет…

А тем временем в «интеллектуальной соцсети» возникает титульный вопрос: «А на что пойдут деньги от продажи ужина со мной?» Видимо, здешних обитателей глав­ным образом беспокоит проблема нецелево­го использования средств. Даже если сами они на ужин со мной никак не претендуют, финансовая прозрачность им дорога в прин­ципе.

Отвечаю, что средства пойдут на улучше­ние качества меня как собеседника и сотра­пезника — на повышение моего интеллекту­ального уровня и тюнинг внешнего вида. Все для оптимизации уровня обслуживания на­селения. Тогда у моих абонентов появляется новый придирчивый вопрос: «Какова тематика встречи?»

Обещаю за ужином поделиться особо пикантными историями, возникающими при подготовке рубрики «Ты и Я». И тут я начинаю получать заявки на ужин с целым рядом своих коллег, включая руководство. У меня даже воз­никает мысль, а не бросить ли непопулярный товар в своем лице и не открыть ли массовые продажи других журналистов? А что, торгуют же какие-то умельцы отечественными звезда­ми — и ничего им за это нет…

Отдельного упоминания стоит дамская конкуренция, замаскированная под горячую поддержку (с оттенком язвительного ехид­ства), и ревнивый мониторинг в личке — ну что, продала? Эти пользовательницы будто решают, что со мной делать: то ли подвер­гнуть публичной обструкции, то ли взять мой опыт на вооружение!

Угрозы и оскорбления в мой адрес, ко­торые тоже имели место быть, я цитировать не стану — увы, это примета нашего време­ни, особенно в его виртуальном эквиваленте. Скажу одно: виртуальная купля-продажа в лю­бом ее сегменте — дело опасное.

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.