Кишиневские новости

НА ОПЕРАЦИЮ — ЗА СПАСЕНИЕМ
Владимир БЕДИН: «Контакт между пациентом и оперирующим хирургом имеет наиглавнейшее значение»
В канун Нового года известный врач-хирург высшей квалификационной категории (оперирует с 1988 года) и заместитель главного врача по хирургии ГКБ им. С.П.Боткина, к.м.н. Владимир БЕДИН нашел время, чтобы в режиме онлайн-конференции ответить на самые горячие вопросы наших читателей. А вопросы были действительно острые. К примеру, всегда ли удается избежать ошибок в запущенных случаях заболеваний с угрозой летального исхода? Или как доказать «врачебную ошибку»?
— Запущенные случаи — это когда пациент поступает по экстренной помощи с декомпенсацией хронических заболеваний или с какой-либо другой острой хирургической патологией, требующей срочного оперативного лечения с предоперационной подготовкой или госпитализации в отделение реанимации вследствие нарушения жизненных функций организма, — пояснил Владимир Владимирович. — Взять хотя бы острый аппендицит. Если пациент обращается к врачу в течение первых суток, то удается удалить червеобразный отросток через небольшие проколы и выписать больного на 3–4-е сутки. При поступлении на третьи-четвертые сутки у больного имеются деструктивные формы аппендицита с перитонитом, а это потребует уже большого вмешательства с высоким процентом риска развития послеоперационных осложнений.
Мой совет: при развитии экстренной ситуации (боли в животе, температура) — срочно вызывайте врача «скорой», он и решит, есть ли необходимость госпитализации в стационар.
«Водки надо пить меньше…»
— Сегодня утром я оперировал очень тяжелого больного, поступившего к нам по «скорой», — рассказал Бедин. — На фоне злоупотребления алкоголем у него развился панкреатит. А еще обнаружена киста в поджелудочной железе, но мужчина продолжал выпивать. В результате в течение полугода киста выросла с 3 до 18 см и осложнилась кровотечением — за счет панкреатического сока была повреждена селезеночная артерия, и кровь стала поступать в полость кисты. У больного оказались полностью разрушенными артерия, «хвост» поджелудочной железы. Сформировался свищ между этой артерией и стенкой желудка. Мы попытались перекрыть артерию с помощью рентгенэндоваскулярной методики, но этого сделать не удалось, так как она полностью разрушена. И мы вынуждены были удалять половину поджелудочной железы, селезенку, делать резекцию желудка. Операция длилась более 5 часов: с 8.30 утра и до 14.00 дня.
Если бы этот пациент поступил к нам в плановом порядке, нам бы удалось перекрыть сосуд, когда он еще не полностью разрушен, а потом удалить кисту вместе с пораженной частью эндоскопическим методом через проколы.
А лучше, чтобы люди соблюдали диету и водку не пили…
— Пациент будет жить?
— Будет, конечно. Но без операции он бы умер от кровотечения.
Что касается врачебных ошибок…
— Нельзя их путать с халатностью, — сказал наш эксперт. — Врачебная ошибка — это не умышленное действие, которое может быть обусловлено как объективными, так и субъективными причинами. Как известно, кто не работает, тот не допускает ошибок. Вот только ошибки, допущенные в медицине, активно обсуждаются в прессе и привлекают к себе внимание не только врачей-специалистов, но и людей, далеких от этой профессии. Однозначно: врачебная ошибка обязательно должна разбираться внутри врачебного сообщества с принятием решения — можно было ее предотвратить или нет. И последующим проведением мероприятий, чтобы исключить саму возможность ошибок.
Но если вы, как не специалист, считаете, что врачебная ошибка была допущена, для выяснения сути есть организации, контролирующие деятельность медицинских учреждений. Туда и нужно обращаться за объективным расследованием.
Пациент и хирург — одна команда
Спросили мы нашего эксперта и о том, на что должен ориентироваться сам пациент, принимая решение в пользу или против хирургической операции.
— Пациент должен понимать для себя, необходима ли ему операция. Для этого ему важно получить максимум информации от врача: какая это операция, как будет она проходить, особенности послеоперационного периода, возможные осложнения. Считаю: контакт между пациентом и оперирующим хирургом имеет наиглавнейшее значение. Пациент и хирург — одна команда, все ее действия должны быть направлены на улучшение здоровья больного. Если у пациента есть доверие к хирургу, то и настрой на операцию и ее результат будут положительными.
— Какие есть противопоказания для «бескровных» лапароскопических вмешательств (через прокол)?
— Сегодня лапароскопические операции занимают все большее место в хирургии. Отличительная их особенность: малотравматичность, косметический эффект и ранняя реабилитация пациентов. При разной патологии процент выполнения таких вмешательств отличается: при желчнокаменной болезни — до 98%, при паховых грыжах — до 70%, при опухолях печени, поджелудочной железы — 12–20% соответственно. Решение в пользу (или против) таких операций принимает хирург.
Противопоказания относительные: зависят от сопутствующей патологии, имеющейся у пациента, наличия в его анамнезе операций на органах брюшной полости, размера патологического процесса и личного опыта хирурга. А пациентам надо ориентироваться на те больницы, где высокий процент поступления больных и выполняется большое количество операций.
Об альтернативных методах в хирургии: роботы, лазеры, телемедицина…
— В России роботическая хирургия хорошо зарекомендовала себя в первую очередь в урологии и хирургии: это операции по удалению предстательной железы, мочевого пузыря, вмешательства на прямой кишке, поджелудочной железе, на печени, при больших диафрагмальных грыжах. Есть определенные методы операций, которые являются золотым стандартом для лечения таких больных. Это операции по поводу рака предстательной железы. Но есть и такие технологии, которые пока используются в единичных уникальных случаях лишь в некоторых научно-исследовательских центрах и институтах.
Лазерная аппаратура сегодня активно используется во время открытых и лапароскопических операций как один из методов.
А что касается телемедицины, лично я — за, но только в качестве консультативной службы. Правда, сегодня есть показательные операции, так называемые мастер-классы, когда опытные хирурги проводят их на больших профессиональных конференциях. Наши хирурги такие мастер-классы давно проводят. Их можно демонстрировать и в онлайн-режиме, и в записи.
Если решается вопрос жизни и смерти…
Насколько вредны для здоровья и как часто можно делать КТ и МРТ (компьютерную и магнитно-резонансную томографии), рентген?
— МРТ — метод безвредный. Единственное требование: в этот момент внутри организма больного не должно быть металлических имплантов. Перед выполнением КТ и рентгена четко указывается лучевая нагрузка, которую пациент получает. Больному надо лишь запомнить это и при контрольных исследованиях сообщить врачу, когда выполнены КТ или МРТ. А доктор определится, какую лучевую нагрузку можно давать конкретному пациенту. Если исследуется один орган — одна лучевая нагрузка, если весь организм — другая.
Важно делать и временные паузы между КТ и рентгеном. Но иногда для точной постановки диагноза эти исследования необходимо проводить, даже если больной уже получил большую лучевую нагрузку (когда решается вопрос между жизнью и смертью). По показаниям. Врач, что касается диагностики заболевания, всегда идет от простого к сложному: если УЗИ дает достаточно информации, то смысла делать КТ или МРТ нет. Каждый метод имеет свою чувствительность и информативность. Они рассчитаны по каждой патологии. Например, при опухолях печени наиболее чувствительным методом является КТ с контрастированием; для исследования желчных протоков — МРТ. Причем для некоторых патологий УЗИ дает даже больше информации, чем КТ или МРТ. Поэтому доктор должен использовать тот метод, который необходим данному больному. Стратегию обследования он должен выстраивать индивидуально, а это зависит от его квалификации.
Надо признать: за последние 15 лет в хирургии России произошел большой скачок. Основным направлением сегодня являются малотравматичные вмешательства с использованием эндоскопической и рентгенологической аппаратуры, позволяющей минимизировать травматичность вмешательства и добиваться восстановления работоспособности в короткий период с хорошими функциональными результатами и минимальным риском развития осложнений. А современные КТ, МРТ, ПЭТ-КТ помогают врачам находить истинные причины болезней. Лично я начинал работать, когда еще УЗИ не было, был только рентген. Верю: в недалеком будущем появится такое исследование, когда врач в считаные минуты сможет «просветить» больного с головы до пят. Но ставить диагноз и определять тактику лечения все же будет врач.
— Кто следит за тем, чтобы инструменты прошли должную обработку? — поинтересовался наш читатель.
— В больницах выстроена очень строгая система эпидемиологического контроля за обработкой инструментов и недопущения риска развития инфекционных осложнений. Во-первых, сегодня большая часть хирургических инструментов — одноразовые (шприцы, катетеры, капельницы). Во-вторых, обработка многоразовых инструментов четко регламентирована приказами Минздрава РФ и Департамента здравоохранения г. Москвы. В каждой столичной больнице есть специально выделенные отделения стерилизации, в которых используются самые современные методы обработки инструментов. А ответственность несут старшие медсестры отделений.
Также в каждой больнице есть эпидемиологический отдел, контролирующий обработку всего инструментария. Проводятся регулярные плановые и внеплановые посевы всего стерильного материала, инструментария и проверка эпидемиологического состояния отделения. И пациенты, поступающие на плановые операции, обязательно представляют анализы на гепатит и ВИЧ-инфекцию. При положительных показателях обязательна консультация инфекциониста о возможности проведения операции у этих пациентов. Если да, то их оперируют в последнюю очередь, чтобы не допустить инфицирования здоровых пациентов.
— Но многое зависит и от самого человека. Что он должен делать, чтобы не довести себя до операции (сердца, почек, печени, «каменной болезни» и др.)? Как часто и какие проводить профилактические обследования? Какие анализы сдавать?
— Профилактическое исследование необходимо проводить как минимум один раз в год, — считает Владимир Бедин.
Пациентам старше 40 лет: кроме банальных анализов крови и биохимии обязательно делать УЗИ, фиброгастродуоденоскопию (ФГДС), исследование на опухолевые маркеры.
Пациентам старше 50 лет: желательно хотя бы раз в год делать ФГДС. А также минимальный объем других обследований: общий анализ крови и мочи, биохимический анализ крови с липидограммой, анализ крови на вирусные гепатиты, сифилис и ВИЧ-инфекцию, ЭКГ, рентген грудной клетки (флюорографию), измерение артериального давления, осмотр терапевта и хирурга, УЗИ органов брюшной полости и малого таза, женщинам — осмотр гинеколога.
Все это можно сделать в поликлиниках во время диспансеризации, которая теперь проводится ежегодно.
— Стоит ли пациентам благодарить своих врачей? Как вы считаете: без взятки (подарка) хуже лечат?
— Считаю, взятки и подарки — это разные вещи. В нашей больнице заведено правило: делай свое врачебное дело так, как мог бы лечить своих близких родственников. А благодарить врача или нет? Этот деликатный вопрос пусть пациент решает сам. И в какой форме. Единственное условие, на мой взгляд, пациент может это делать, когда уже имеет на руках выписку из медицинского учреждения о проведенном успешном лечении. Лично для меня достаточно искреннего слова: «Спасибо».
Александра ЗИНОВЬЕВА.
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