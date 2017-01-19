Кишиневские новости

Владимир БЕДИН: «Контакт между пациентом и оперирующим хирургом имеет наиглавнейшее значение»

В канун Нового года известный врач-хирург высшей ква­лификацион­ной категории (оперирует с 1988 года) и заместитель главного врача по хирургии ГКБ им. С.П.Боткина, к.м.н. Владимир БЕДИН нашел время, чтобы в режиме онлайн-конференции ответить на самые горячие вопросы наших читате­лей. А вопросы были действи­тельно острые. К примеру, всег­да ли удается избежать ошибок в запущенных случаях заболева­ний с угрозой летального исхода? Или как доказать «врачебную ошибку»?

— Запущенные случаи — это когда па­циент поступает по экстренной помощи с де­компенсацией хронических заболеваний или с какой-либо другой острой хирургической патологией, требующей срочного оператив­ного лечения с предоперационной подготов­кой или госпитализации в отделение реани­мации вследствие нарушения жизненных функций организма, — пояснил Владимир Владимирович. — Взять хотя бы острый ап­пендицит. Если пациент обращается к врачу в течение первых суток, то удается удалить червеобразный отросток через небольшие проколы и выписать больного на 3–4-е сутки. При поступлении на третьи-четвертые сутки у больного имеются деструктивные формы аппендицита с перитонитом, а это потребует уже большого вмешательства с высоким про­центом риска развития послеоперационных осложнений.

Мой совет: при развитии экстренной си­туации (боли в животе, температура) — срочно вызывайте врача «скорой», он и решит, есть ли необходимость госпитализации в стационар.

«Водки надо пить меньше…»

— Сегодня утром я оперировал очень тяжелого больного, поступившего к нам по «скорой», — рассказал Бедин. — На фоне злоупотребления алкоголем у него развился панкреатит. А еще обнаружена киста в под­желудочной железе, но мужчина продолжал выпивать. В результате в течение полугода киста выросла с 3 до 18 см и осложнилась кровотечением — за счет панкреатического сока была повреждена селезеночная артерия, и кровь стала поступать в полость кисты. У больного оказались полностью разрушенны­ми артерия, «хвост» поджелудочной железы. Сформировался свищ между этой артерией и стенкой желудка. Мы попытались перекрыть артерию с помощью рентгенэндоваскулярной методики, но этого сделать не удалось, так как она полностью разрушена. И мы вынуждены были удалять половину поджелудочной же­лезы, селезенку, делать резекцию желудка. Операция длилась более 5 часов: с 8.30 утра и до 14.00 дня.

Если бы этот пациент поступил к нам в плановом порядке, нам бы удалось перекрыть сосуд, когда он еще не полностью разрушен, а потом удалить кисту вместе с пораженной частью эндоскопическим методом через про­колы.

А лучше, чтобы люди соблюдали диету и водку не пили…

— Пациент будет жить?

— Будет, конечно. Но без операции он бы умер от кровотечения.

Что касается врачебных ошибок…

— Нельзя их путать с халатностью, — ска­зал наш эксперт. — Врачебная ошибка — это не умышленное действие, которое может быть обусловлено как объективными, так и субъек­тивными причинами. Как известно, кто не ра­ботает, тот не допускает ошибок. Вот только ошибки, допущенные в медицине, активно обсуждаются в прессе и привлекают к себе внимание не только врачей-специалистов, но и людей, далеких от этой профессии. Одно­значно: врачебная ошибка обязательно долж­на разбираться внутри врачебного сообще­ства с принятием решения — можно было ее предотвратить или нет. И последующим проведением мероприятий, чтобы исключить саму возможность ошибок.

Но если вы, как не специалист, считаете, что врачебная ошибка была допущена, для выяснения сути есть организации, контроли­рующие деятельность медицинских учрежде­ний. Туда и нужно обращаться за объективным расследованием.

Пациент и хирург — одна команда

Спросили мы нашего эксперта и о том, на что должен ориентироваться сам пациент, принимая решение в пользу или против хирургической операции.

— Пациент должен понимать для себя, необходима ли ему операция. Для этого ему важно получить максимум информации от врача: какая это операция, как будет она про­ходить, особенности послеоперационного периода, возможные осложнения. Считаю: контакт между пациентом и оперирующим хирургом имеет наиглавнейшее значение. Пациент и хирург — одна команда, все ее дей­ствия должны быть направлены на улучшение здоровья больного. Если у пациента есть до­верие к хирургу, то и настрой на операцию и ее результат будут положительными.

— Какие есть противопоказания для «бескровных» лапароскопических вмеша­тельств (через прокол)?

— Сегодня лапароскопические операции занимают все большее место в хирургии. От­личительная их особенность: малотравматич­ность, косметический эффект и ранняя реа­билитация пациентов. При разной патологии процент выполнения таких вмешательств от­личается: при желчнокаменной болезни — до 98%, при паховых грыжах — до 70%, при опу­холях печени, поджелудочной железы — 12–20% соответственно. Решение в пользу (или против) таких операций принимает хирург.

Противопоказания относительные: зави­сят от сопутствующей патологии, имеющейся у пациента, наличия в его анамнезе операций на органах брюшной полости, размера пато­логического процесса и личного опыта хирур­га. А пациентам надо ориентироваться на те больницы, где высокий процент поступления больных и выполняется большое количество операций.

Об альтернативных методах в хирур­гии: роботы, лазеры, телемедицина…

— В России роботическая хирургия хо­рошо зарекомендовала себя в первую оче­редь в урологии и хирургии: это операции по удалению предстательной железы, мочевого пузыря, вмешательства на прямой кишке, поджелудочной железе, на печени, при боль­ших диафрагмальных грыжах. Есть опреде­ленные методы операций, которые являют­ся золотым стандартом для лечения таких больных. Это операции по поводу рака пред­стательной железы. Но есть и такие техноло­гии, которые пока используются в единичных уникальных случаях лишь в некоторых научно-исследовательских центрах и институтах.

Лазерная аппаратура сегодня активно используется во время открытых и лапароско­пических операций как один из методов.

А что касается телемедицины, лично я — за, но только в качестве консультативной службы. Правда, сегодня есть показательные операции, так называемые мастер-классы, когда опытные хирурги проводят их на боль­ших профессиональных конференциях. Наши хирурги такие мастер-классы давно прово­дят. Их можно демонстрировать и в онлайн-режиме, и в записи.

Если решается вопрос жизни и смерти…

Насколько вредны для здоровья и как часто можно делать КТ и МРТ (компьютер­ную и магнитно-резонансную томогра­фии), рентген?

— МРТ — метод безвредный. Един­ственное требование: в этот момент внутри организма больного не должно быть метал­лических имплантов. Перед выполнением КТ и рентгена четко указывается лучевая на­грузка, которую пациент получает. Больному надо лишь запомнить это и при контрольных исследованиях сообщить врачу, когда выпол­нены КТ или МРТ. А доктор определится, ка­кую лучевую нагрузку можно давать конкрет­ному пациенту. Если исследуется один орган — одна лучевая нагрузка, если весь организм — другая.

Важно делать и временные паузы между КТ и рентгеном. Но иногда для точной поста­новки диагноза эти исследования необходи­мо проводить, даже если больной уже получил большую лучевую нагрузку (когда решается вопрос между жизнью и смертью). По пока­заниям. Врач, что касается диагностики забо­левания, всегда идет от простого к сложному: если УЗИ дает достаточно информации, то смысла делать КТ или МРТ нет. Каждый метод имеет свою чувствительность и информатив­ность. Они рассчитаны по каждой патологии. Например, при опухолях печени наиболее чувствительным методом является КТ с кон­трастированием; для исследования желчных протоков — МРТ. Причем для некоторых па­тологий УЗИ дает даже больше информации, чем КТ или МРТ. Поэтому доктор должен ис­пользовать тот метод, который необходим данному больному. Стратегию обследования он должен выстраивать индивидуально, а это зависит от его квалификации.

Надо признать: за последние 15 лет в хи­рургии России произошел большой скачок. Основным направлением сегодня являются малотравматичные вмешательства с исполь­зованием эндоскопической и рентгенологи­ческой аппаратуры, позволяющей миними­зировать травматичность вмешательства и добиваться восстановления работоспособ­ности в короткий период с хорошими функ­циональными результатами и минимальным риском развития осложнений. А современные КТ, МРТ, ПЭТ-КТ помогают врачам находить истинные причины болезней. Лично я начинал работать, когда еще УЗИ не было, был только рентген. Верю: в недалеком будущем появит­ся такое исследование, когда врач в считаные минуты сможет «просветить» больного с голо­вы до пят. Но ставить диагноз и определять тактику лечения все же будет врач.

— Кто следит за тем, чтобы инстру­менты прошли должную обработку? — по­интересовался наш читатель.

— В больницах выстроена очень стро­гая система эпидемиологического контроля за обработкой инструментов и недопущения риска развития инфекционных осложнений. Во-первых, сегодня большая часть хирургиче­ских инструментов — одноразовые (шприцы, катетеры, капельницы). Во-вторых, обработка многоразовых инструментов четко регламен­тирована приказами Минздрава РФ и Депар­тамента здравоохранения г. Москвы. В каждой столичной больнице есть специально выде­ленные отделения стерилизации, в которых используются самые современные методы обработки инструментов. А ответственность несут старшие медсестры отделений.

Также в каждой больнице есть эпиде­миологический отдел, контролирующий об­работку всего инструментария. Проводятся регулярные плановые и внеплановые посевы всего стерильного материала, инструмента­рия и проверка эпидемиологического состоя­ния отделения. И пациенты, поступающие на плановые операции, обязательно представ­ляют анализы на гепатит и ВИЧ-инфекцию. При положительных показателях обязательна консультация инфекциониста о возможности проведения операции у этих пациентов. Если да, то их оперируют в последнюю очередь, чтобы не допустить инфицирования здоровых пациентов.

— Но многое зависит и от самого че­ловека. Что он должен делать, чтобы не довести себя до операции (сердца, по­чек, печени, «каменной болезни» и др.)? Как часто и какие проводить профилак­тические обследования? Какие анализы сдавать?

— Профилактическое исследование не­обходимо проводить как минимум один раз в год, — считает Владимир Бедин.

Пациентам старше 40 лет: кроме ба­нальных анализов крови и биохимии обяза­тельно делать УЗИ, фиброгастродуоденоско­пию (ФГДС), исследование на опухолевые маркеры.

Пациентам старше 50 лет: желательно хотя бы раз в год делать ФГДС. А также мини­мальный объем других обследований: общий анализ крови и мочи, биохимический анализ крови с липидограммой, анализ крови на ви­русные гепатиты, сифилис и ВИЧ-инфекцию, ЭКГ, рентген грудной клетки (флюорогра­фию), измерение артериального давления, осмотр терапевта и хирурга, УЗИ органов брюшной полости и малого таза, женщинам — осмотр гинеколога.

Все это можно сделать в поликлиниках во время диспансеризации, которая теперь про­водится ежегодно.

— Стоит ли пациентам благодарить своих врачей? Как вы считаете: без взятки (подарка) хуже лечат?

— Считаю, взятки и подарки — это раз­ные вещи. В нашей больнице заведено пра­вило: делай свое врачебное дело так, как мог бы лечить своих близких родственников. А благодарить врача или нет? Этот деликат­ный вопрос пусть пациент решает сам. И в какой форме. Единственное условие, на мой взгляд, пациент может это делать, когда уже имеет на руках выписку из медицинского учреждения о проведенном успешном лече­нии. Лично для меня достаточно искреннего слова: «Спасибо».

Александра ЗИНОВЬЕВА.