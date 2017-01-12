Кишиневские новости

Доказано, что в 30 лет жизнь только начинается
В зависимости от страны проживания человек начинает считаться совершеннолетним в возрасте от 16 до 21 года (а на Фарерских островах — с 14 лет). Однако даже после того, как по законам собственного государства человек считается взрослым и полностью сформировавшимся, его мозг еще долго продолжает развиваться. Новое исследование, проведенное специалистами из Гарвардского университета, показало, что этот процесс не прекращается даже в 30 лет.
Исследователи отмечают, что по объему мозг ребенка становится таким, как у взрослого, уже в 10 лет, однако после этого он продолжает совершенствоваться. Изменения в затылочной доле происходят по меньшей мере до 20 лет, а в лобной доле новые связи формируются до 30 лет, а возможно, даже дольше.
По словам ученых, во многих отношениях ряд принципов работы мозга по- прежнему остается загадкой, однако многие изменения, связанные со взрослением, выделить уже удалось. В частности, специалисты отмечают, что у детей взаимодействуют между собой преимущественно отделы мозга, находящиеся неподалеку друг от друга, в то время как у взрослых подобное ограничение наблюдается в значительно меньшей степени.
Специалисты провели ряд экспериментов, в ходе которых за работой мозга добровольцев можно было наблюдать при помощи магниторезонансной томографии. В результате выяснилось, что в ряде случаев люди, которым было больше 20 лет, реагировали на те или иные ситуации так же, как те, кому 20 еще не исполнилось. По мнению ученых, это, с одной стороны, подтверждает теорию, что человек должен получать право голоса в 16 лет (если после этого его мозг не совершает никаких резких скачков в развитии), а с другой — свидетельствует о том, что суды должны учитывать юный возраст подсудимых, даже если им уже исполнилось больше 21 года.
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